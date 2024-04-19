Скільки українців мають високу пенсію

За даними Пенсійного фонду України, пенсію понад 10 000 гривень отримує трохи більше 12% усіх пенсіонерів.

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Станом на 1 квітня 2024 року в Україні такі пенсійні виплати було нараховано 1 224 710 пенсіонерам. Загалом в Україні налічується 10 154 705 пенсіонерів.

Структура пенсійних виплат в Україні у 2024 році має наступний вигляд:

2 725 285 осіб (26,8%) отримують пенсію до 3000 гривень;

1 754 068 осіб (17,3%) отримують від 3001 до 4000 гривень;

1 889 222 особи (18,6%) отримують від 4001 до 5000 гривень;

2 561 420 осіб (5,2%) отримують від 5001 до 10000 гривень;

1 224 710 осіб (12,1%) отримують понад 10000 гривень.

Розміри пенсії в Україні / Інфографіка – ПФУ

Як змінилися пенсії українців у 2024 році

У першому кварталі 2024 року середній розмір пенсій в Україні зріс на 9,6%, досягаючи 5743,27 гривні, що на 505,02 гривні більше порівняно з попереднім періодом. При цьому, рівень інфляції за цей час склав 1,2%.

Зауважте! Цьогорічна індексація пенсій була встановлена на рівні 7,96%. Найменше збільшення пенсій становило 100 гривень, а найбільше досягло 1500 гривень.

Загальна кількість проіндексованих пенсій перевищила 10 мільйонів осіб, зокрема: