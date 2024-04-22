Коли зростуть пенсії працюючих пенсіонерів

Перерахунок виплат працюючих пенсіонерів розпочався з 1 квітня. Однак, виплати цих осіб можуть зрости аж у червні.

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Перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів – до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці,

– пояснюють у ПФУ

Перерахунок стосується лише тих осіб, хто набув щонайменше 24 місяці стажу. Оскільки надбавка за кожен новонабутий рік становить 23,61 гривні, розуміємо, що мінімальна доплата складатиме 47,22 гривні.

Як ще зростуть пенсії у червні

У червні не планується індексація чи перерахунок. Проте виплати осіб старше 70 років зростуть. Цьому сприятиме нарахування вікової надбавки. Зараз ця доплата становить:

для осіб від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Зверніть увагу! Вікова надбавка надається тим пенсіонерам, які мають загальні пенсійні виплати менші за 10 340,35 гривні.