Сколько украинцев убеждены, что Россия ведет против Украины войну

На Донбассе пятый год продолжается российско-украинская война, в которой погибли тысячи защитников страны. Однако, не все украинцы считают, что именно Москва ведет против Киева вооруженное противостояние на Востоке.

В том, что на Донбассе идет война между Россией и Украиной, убеждены 72% граждан. Еще 14% считают, что нет, а остальные не определились. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, сообщил аналитик фонда Сергей Шаповал.

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Мнение, что Украина находится в состоянии войны с Россией, больше всего поддерживают жители западных (91%) и центральных (79%) областей.

На не оккупированном Донбассе мнения жителей региона разделились практически пополам: 39% считают, что сегодня идет война Украины с Россией, а 40% – что нет.

В то же время, 49% жителей неоккупированного Донбасса считают Россию стороной конфликта на востоке Украины. Треть жителей Донбасса убеждены, что Россия поставляет оружие пророссийским боевикам, а 27% – что Кремль контролирует все политические и военные действия самопровозглашенных республик.

Кроме того, большинство украинцев соглашаются, что ради мира на Донбассе нужно идти на компромиссы с Россией и оккупационными администрациями. Однако только 16% из них согласны на любые компромиссы.



Оккупированные Россией территории на Донбассе

Сколько войск имеет РФ на Донбассе?На оккупированных Россией территориях Донбасса сосредоточили вдоль украинско-российской границы более 87 тысяч своих солдат. Среди них почти 2 тысячи регулярных военных ВС РФ. Они находятся в основном на ключевых позициях командования и управления. Кроме того, оккупированный Донбасс переполнен тысячами единиц тяжелой боевой техники и оружием.