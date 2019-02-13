Не могут справиться с хищениями: как и почему ФСБ меняет главарей боевиков

Руководство ФСБ России активизировало работу относительно кадровых изменений в так называемых "министерствах государственной безопасности" пророссийских боевиков. Причина – хищение и контрабанда.

Так, российская "верхушка" не может контролировать организованные боевиками потоки контрабанды на оккупированном Донбассе, сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга.

Читайте также: Новая стратегия: Аваков рассказал, как Украина может вернуть Донбасс

"В связи со значительным увеличением случаев хищения оружия и боеприпасов в соединениях и частях 1 и 2 армейских корпусов российско-оккупационных войск и рост потоков их контрабанды со временно оккупированной территории в Россию через неконтролируемый украинской властью участок границы, руководство ФСБ вынуждено осуществлять замену отдельных руководителей подразделений так называемых "МГБ" своими сотрудниками", – объяснил он.

При этом в Минобороны отмечают, что руководство силовых ведомств России продолжает повышать контроль за деятельностью структур боевиков.