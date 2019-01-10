На сегодня уровень угрозы для Украины от России – высокий, – разведка

Уровень угрозы для Украины со стороны России является высоким, она имеет возможность осуществлять масштабное наступление. Поэтому Украина должна быть готова к адекватным действиям.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает "Обозреватель".

"Он (уровень угрозы) высок. Он свидетельствует о том, что Российская Федерация той группировкой войск, которая у нее есть, и в той готовности, способна проводить широкомасштабные наступательные операции. На эту угрозу Украина реагирует всеми возможными способами. Это объективная реальность", – сказал представитель украинской разведки.

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Он отметил, что Украина на протяжении своей истории все время сталкивалась с проблемами от соседей. По словам Скибицкого, на сегодня Украина не может Россию "убрать с карты", однако должна выстраивать свою политику с учетом таких факторов: потенциала таких соседей, того, есть ли территориальные претензии или иные проблемные вопросы. И, соответственно, Украина должна быть готовой к адекватным действиям.

По мнению представителя украинской разведки, события в Керченском проливе стали показателем того, насколько вырос уровень военной угрозы для Украины со стороны России.

Россия полностью контролирует Азовское море и способна в любой момент закрыть Керченский пролив – пропускать только тех, кого захочет. По сути, блокада Азовского моря уже есть,

– подчеркнул Скибицкий.

Напомним, 25 ноября Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинских военных судна законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.

В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.

После нападения украинские судна продолжили двигаться в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения. Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.