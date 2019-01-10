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      На сьогодні рівень загрози для України від Росії – високий, – розвідка

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      На сьогодні Росія здатна проводити широкомасштабні наступальні операції
      На сьогодні Росія здатна проводити широкомасштабні наступальні операції / Ілюстративне фото

      Рівень загрози для України зі сторони Росії є високим, вона має можливість здійснювати масштабний наступ. Тож Україна має бути готовою до адекватних дій.

      Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє "Обозреватель".

      "Він (рівень загрози) високий. Він свідчить про те, що Російська Федерація тим угрупованням військ, яке у неї є, і в тій готовності, здатна проводити широкомасштабні наступальні операції. На цю загрозу Україна реагує всіма можливими способами. Це об'єктивна реальність", – сказав представник української розвідки.

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      Він зауважив, що Україна протягом своєї історії весь час стикалася з проблемами від сусідів. За словами Скібіцького, на сьогодні Україна не може Росію "прибрати з карти", проте повинна вибудовувати свою політику з урахуванням таких факторів: потенціалу таких сусідів, того, чи є територіальні претензії або інші проблемні питання. І, відповідно, Україна має бути готовою до адекватних дій.

      На думку представника української розвідки, події у Керченській протоці стали показником того, наскільки виріс рівень воєнної загрози для України зі сторони Росії.

      Росія повністю контролює Азовське море і здатна будь-якої миті закрити Керченську протоку – пропускати тільки тих, кого захоче. По суті, блокада Азовського моря вже є,
      – наголосив Скібіцький.

      Нагадаємо, 25 листопада Росія скоїла акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових. Це трапилось, коли 3 українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      У Росії ж заявляли, що українські кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень. Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Міністерство оборони України
      Джерело: 24 Канал
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