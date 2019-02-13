Не можуть впоратись із розкраданнями: як і чому ФСБ змінює ватажків бойовиків

Керівництво ФСБ Росії активізувало роботу щодо кадрових змін у так званих "міністерствах державної безпеки" проросійських бойовиків. Причина – розкрадання та контрабанда.

Так, російська "верхівка"не може контролювати організовані бойовиками потоки контрабанди на окупованому Донбасі, сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу.

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"У зв’язку зі значним збільшенням випадків розкрадання зброї та боєприпасів у з’єднаннях і частинах 1 та 2 армійських корпусів російсько-окупаційних військ та зростання потоків їх контрабанди з тимчасово окупованої територій до Росії через неконтрольовану українською владою ділянку кордону, керівництво ФСБ змушене здійснювати заміну окремих керівників підрозділів так званих "МДБ" на своїх співробітників", – пояснив він.

При цьому в Міноборони зазначають, що керівництво силових відомств Росії продовжує підвищувати контроль за діяльністю структур бойовиків.