Розвідка з'ясувала, як окупанти імітують обстріли для кремлівської пропаганди

Російські окупаційні сили на Донбасі розпочали підготовку чергового циклу фейкових "антиукраїнських" новин. Так, 25-29 січня пропагандистські ЗМІ знімали так звані сюжети про обстріли з боку України.

Російські знімальні групи працювали на Луганському, Донецькому та Маріупольському напрямках, повідомляє прес-служба Міноборони.

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Пропагандисти намагались зафільмувати, як українська сторона "порушує режим припинення вогню".

У відомстві зазначають, що у такий маніпулятивний спосіб окупанти намагаються нав’язати міжнародній спільноті переконання про наміри України "силовим шляхом вирішити конфлікт на Донбасі" та посилити антиукраїнські настрої серед населення тимчасово окупованої території Донецької і Луганської областей.

У Міноборони також зазначають, що Росія продовжує нарощувати свою військову присутність поблизу кордонів з Україною. Так, на кінець 2018 року країна-агресор зосередила там близько 53 тисяч військовослужбовців. Окрім того, бойовики продовжують використовувати тимчасово окуповані території Донбасу як полігон для випробувань своїх нових зразків озброєнь.