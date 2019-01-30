Разведка выяснила, как оккупанты имитируют обстрелы для кремлевской пропаганды

Российские оккупационные силы на Донбассе начали подготовку очередного цикла фейковых "антиукраинских" новостей. Так, 25-29 января пропагандистские СМИ снимали так называемые сюжеты об обстреле со стороны Украины.

Российские съемочные группы работали на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях, сообщает пресс-служба Минобороны.

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Пропагандисты пытались заснять, как украинская сторона "нарушает режим прекращения огня".

В ведомстве отмечают, что манипулятивным способом оккупанты пытаются навязать международному сообществу убеждение о намерениях Украины "силовым путем решить конфликт на Донбассе" и усилить антиукраинские настроения среди населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

В Минобороны также отмечают, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие вблизи границ с Украиной. Так, на конец 2018 года страна-агрессор сосредоточила там около 53 тысяч военнослужащих. Кроме того, боевики продолжают использовать временно оккупированные территории Донбасса как полигон для испытаний своих новых образцов вооружений.