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      Разведка выяснила, как оккупанты имитируют обстрелы для кремлевской пропаганды

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      Российские СМИ снимают фейковые сюжеты об обстреле "со стороны Украины" на оккупированном Донбассе, – розведка
      Российские СМИ снимают фейковые сюжеты об обстреле "со стороны Украины" на оккупированном Донбассе, – розведка / Фото из открытых источников

      Российские оккупационные силы на Донбассе начали подготовку очередного цикла фейковых "антиукраинских" новостей. Так, 25-29 января пропагандистские СМИ снимали так называемые сюжеты об обстреле со стороны Украины.

      Российские съемочные группы работали на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях, сообщает пресс-служба Минобороны.

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      Пропагандисты пытались заснять, как украинская сторона "нарушает режим прекращения огня".

      В ведомстве отмечают, что манипулятивным способом оккупанты пытаются навязать международному сообществу убеждение о намерениях Украины "силовым путем решить конфликт на Донбассе" и усилить антиукраинские настроения среди населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

      В Минобороны также отмечают, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие вблизи границ с Украиной. Так, на конец 2018 года страна-агрессор сосредоточила там около 53 тысяч военнослужащих. Кроме того, боевики продолжают использовать временно оккупированные территории Донбасса как полигон для испытаний своих новых образцов вооружений.

      О ЧЕМ ЕЩЕ СООБЩАЕТ РАЗВЕДКА

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России СМИ Российская пропаганда Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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