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      Россия завозит на Донбасс новое оружие, – разведка

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      Война на Донбассе
      Война на Донбассе / Фото из открытых источников

      Российское оккупационное командование продолжает использовать временно оккупированные территории Донбасса как полигон для испытаний своих новых образцов вооружений.

      Об этом на дневном брифинге заявил представитель пресс-центра МОУ Дмитрий Гуцуляк.

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      Пророссийские террористические войска вооружились техническими средствами разведки для борьбы с беспилотниками

      Для вооружения разведывательных подразделений российских оккупационных войск с территории РФ завезены новейшие разработки технических средств разведки и экспериментальные образцы оружия, в том числе для повышения эффективности борьбы с беспилотными летательными аппаратами,
      – отмечается в сообщении.

      По данным украинской разведки, в ОРДЛО также формируются диверсионно-разведывательные группы для оперативного выявления объектов поражения на передовых позициях и в тылу объединенных сил.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Оружие
      Источник: 24 Канал
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