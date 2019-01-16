Россия завозит на Донбасс новое оружие, – разведка

Российское оккупационное командование продолжает использовать временно оккупированные территории Донбасса как полигон для испытаний своих новых образцов вооружений.

Об этом на дневном брифинге заявил представитель пресс-центра МОУ Дмитрий Гуцуляк.

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Пророссийские террористические войска вооружились техническими средствами разведки для борьбы с беспилотниками

Для вооружения разведывательных подразделений российских оккупационных войск с территории РФ завезены новейшие разработки технических средств разведки и экспериментальные образцы оружия, в том числе для повышения эффективности борьбы с беспилотными летательными аппаратами,

– отмечается в сообщении.

По данным украинской разведки, в ОРДЛО также формируются диверсионно-разведывательные группы для оперативного выявления объектов поражения на передовых позициях и в тылу объединенных сил.