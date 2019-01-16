Росія завозить на Донбас нову зброю, – розвідка

Російське окупаційне командування продовжує використовувати тимчасово окуповані території Донбасу як полігон для випробувань своїх нових зразків озброєнь.

Про це на денному брифінгу заявив представник прес-центру МОУ Дмитро Гуцуляк.

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Проросійські терористичні війська озбролися технічними засобами розвідки для боротьби з безпілотниками

Для озброєння розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ з території РФ завезені новітні розробки технічних засобів розвідки і експериментальні зразки зброї, в тому числі для підвищення ефективності боротьби з безпілотними літальними апаратами,

– наголошується в повідомленні.

За даними української розвідки, в ОРДЛО також формуються диверсійно-розвідувальні групи для оперативного виявлення об'єктів поразки на передових позиціях і в тилу об'єднаних сил.