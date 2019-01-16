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      Стояли до останнього: в Україні відзначають день пам'яті "кіборгів"

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      "Кіборги"
      "Кіборги" / Фото з відкритих джерел

      16 січня Україна вшановує пам'ять "кіборгів" – військових і добровольців, які загинули під час захисту Донецького аеропорту. Героїчна оборона тривала 242 дні.

      День пам'яті відзначають щороку з ініціативи волонтерів та українських воїнів.

      Читайте також: Кіборг відверто про останні дні аеропорту, героїзм і повернення у соціум

      Бої за аеропорт з травня 2014 по січень 2015 року і закінчилися після повної руйнації старого та нового терміналів.

      Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських захисників, поранено понад 500. Лише з 18 по 21 січня 2015 року в результаті підриву одного з терміналів загинули 58 "кіборгів".

      Перед останньою битвою українські захисники виконали Гімн України. Більшість хлопців загинули в цьому протистоянні з ворогом.

       

      Багатьох "кіборгів" відзначено державними нагородами, деяких – посмертно. 

      Нагадаємо, режисер Ахтем Сеїтаблаєв зняв повнометражний художній фільм "Кіборги" про бої в Донецькому аеропорті. Кінострічка розповідає історію одного двотижневого бойового чергування у вересні 2014 року. Український репер Freel випустив головний трек зі свого нового одноіменного альбому "Спалах".

      Теги: Новини України Україна – Росія Кіборги Війна на Донбасі Донецький аеропорт
      Джерело: 24 канал
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