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      Стояли до последнего: в Украине отмечают день памяти "киборгов"

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      "Киборги"
      "Киборги" / Фото из открытых источников

      16 января Украина чтит память киборгов – военных и добровольцев, погибших при защите Донецкого аэропорта. Героическая оборона продолжалась 242 дня.

      День памяти отмечается ежегодно по инициативе волонтеров и украинских воинов.

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      Бои за аэропорт с мая 2014 года по январь 2015 года и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов.

      Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских защитников, ранены более 500. Только с 18 по 21 января 2015 года в результате подрыва одного из терминалов погибли 58 "киборгов".

      Перед последней битвой украинские защитники исполнили Гимн Украины. Большинство ребят погибли в этом противостоянии с врагом.

       

      Многие "киборги" отмечены государственными наградами, некоторые – посмертно.

      Напомним, режиссер Ахтем Сеитаблаев снял полнометражный художественный фильм "Киборги" о боях в Донецком аэропорту. Кинолента рассказывает историю одного двухнедельного боевого дежурства в сентябре 2014 года. Украинский рэпер Freel выпустил главный трек со своего нового одноименного альбома "Спалах".

      Теги: Украина – Россия Новости Украины Война на Донбассе Киборги Донецкий аэропорт
      Источник: 24 канал
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