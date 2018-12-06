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      #ЯнеБайдужий: прокат "Кіборгів" зібрав 1,6 мільйона гривень на допомогу сім'ям загиблих воїнів

      59 Читать новость на русском
      Акція #ЯнеБайдужий
      Акція #ЯнеБайдужий / Фото з відкритих джерел

      Завдяки акції #ЯнеБайдужий вдалось зібрати понад 1,6 мільйона гривень на допомогу 96 сім’ям загиблих "кіборгів".

      Соціальний проект запустили рік тому, 6 грудня 2017-ого, команда фільму "Кіборги", Благодійний фонд "Повернись живим" та "Приватбанк".

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      Акція полягала в тому, що з кожного квитка, придбаного на фільм "Кіборги", 5 гривень йшло на допомогу сім'ям військових, які загинули, обороняючи від проросійських найманців Донецький аеропорт у 2014-2015 роках. 

      96 родин загиблих "кіборгів" отримають по 14 355,96 гривень (з урахуваннями виплати податків – НДФЛ і військового збору). Покладуть їх на спеціальний акційний депозит на 12 місяців у "Приватбанку". За ним процентна ставка вища, ніж за стандартним вкладом з такими ж умовами обслуговування. Гроші мають зарахувати вже у грудні.

      За словами засновника фонду "Повернись живим" Віталія Дейнегм, фільм "Кіборги" став не лише першою культовою ігровою кінострічкою про російсько-українську війну. Цей фільм започаткував новий тренд соціально-відповідального кінематографа в Україні.

      Команда фільму не лише порушила тему війни, подвигу і конфлікту світоглядів. Вони не стали обмежувати свій вклад в історичні події сьогодення тим, що зробили їх предметом свого твору. Вони вирішили допомогти реальним людям, для яких події фільму "Кіборги" – це, на превеликий жаль, значно більше, ніж кіно. Після них багато українських фільмів мали або хотіли мати благодійний компонент. Але "Кіборги" були не просто першим видатним ігровим кіно. Вони були першим фільмом, якому не все одно,
      – зазначив Дейнега.

      Режисер фільму "Кіборги" Ахтем Сеїтаблаєв додав, що жодні гроші не компенсують людям втрату близьких на війні. Але рішення продакшену про передачу коштів – це спроба висловити хоча б мінімально вдячність полеглим захисникам. 

      "Квитки на фільм "Кіборги" – це не просто підтримка українського кіно, таким чином ми з фондом та усією знімальною групою актуалізували ідею відповідальності за себе і за країну. Ця акція стала свідченням небайдужості українців до того, що відбувається на сході України", – сказав режисер. 

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Кіборги Кіно благочинність
      Джерело: 24 канал
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