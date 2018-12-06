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      В Україні відзначають День Збройних Сил: ми – у десятці найпотужніших армій Європи

      650 Читать новость на русском
      День День Збройних Сил
      День День Збройних Сил / Фото з відкритих джерел

      6 грудня Україна відзначає День Збройних сил. Цього дня 27 років тому Верховна Рада ухвалила Закон "Про Збройні сили України".

      А святкування Дня Збройних Сил України парламент запровадив з 1993 року.

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      Сухопутні війська, Повітряні сили та Військово-морські сили – основний склад ЗСУ. Та окрім цього до них належать внутрішні війська, державна прикордонна служба та оперативно-рятувальна служба цивільного захисту, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

      День Збройних Сил України: дивіться відео

      За роки незалежності українську армію цілеспрямовано послаблювали на користь недоброзичливого північного сусіда. Хоча після розпаду СРСР Українські Збройні Сили були одними з найпотужніших та найбільш оснащених в Європі. Також Україна мала ядерну зброю та відносно сучасні зразки озброєння та військової техніки.

      І тільки з початку війни з Росією у 2014 році для нашої армії розпочалася доба відродження. Анексія Криму та початок військових дій на Донбасі показали реальний стан справ. Нарощувати м'язи нашому війську довелось у пришвидшеному темпі. Саме 14-й рік став знаковим в історії ЗСУ. 

      Відео Міноборони до Дня Збройних Сил України

      Зараз ми – у десятці найпотужніших армій Європи. У світовому рейтингу – на 30 місці. Україна не тільки взялася за переозброєння війська, а й за оснащення та екіпіровку самих військовослужбовців за стандартам НАТО. Проте найголовніше нині в армії – це її склад. Солдати та командири загартовані війною, які довели, що часто просто сила духу здатна змусити відступити навіть добре оснащеного ворога. 

      Ми змогли відновити свою боєздатність та не допустити, щоб Росія відтяла пів-України. Зокрема, ми відмовились від позаблокового статусу і заявили про свої наміри вступити до НАТО.

      Відео Міноборони до Дня Збройних Сил України

      24 канал вітає всіх військовослужбовців та військовослужбовиць з Днем Збройних Сил України! Українська армія перестала існувати тільки номінально, наші воїни захищають нас щодня!

      Відео Міноборони до Дня Збройних Сил України

      Сьогодні у Залі пам'яті Міністерства оборони Президент України вшановує пам'ять полеглих у війні героїв. Відзначатимуть цей день і на передовій – нагородженям військовослужбовців. 

      Теги: Новини України Збройні Сили України Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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