Россия готовит на Донбассе теракт с использованием химического оружия, – разведка

Россия готовит провокацию в виде диверсионно-террористического акта на Донбассе с использованием химически опасных ядовитых веществ, чтобы впоследствии обвинить в этом украинские силы.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий во время брифинга, передает "Интерфакс".

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Он вспомнил, что начиная с ноября 2018 года военная разведка замечает целенаправленное нагнетание Россией обстановки на временно оккупированных территориях Украины и искусственное распространение в медиапространстве темы, связанной с химическим оружием. В частности, в РФ делают провокационные заявления о якобы подготовке Вооруженными силами Украины применения отравляющих веществ на Донбассе.

Сейчас ГУР отмечает ряд признаков, указывающих на подготовку Россией диверсионно-террористического акта с применением химически опасных ядовитых веществ. В середине декабря на Донбасс прибыла группа российских специалистов по химическим, боевым и ядовитым веществам. В составе группы есть не только военнослужащие вооруженных сил РФ, но и представители специальных служб, в частности и ФСБ России,

– подчеркнул Скибицкий.

Вместе с тем, чиновник отметил, что Россия хочет использовать на оккупированном Донбассе предприятия с опасным производством, в частности, где хранятся запасы ядовитых веществ (хлора и аммиака). Погодные условия могут содействовать такому использованию химоружия, так как они усиливают стойкость отравляющих веществ.

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По его словам, пророссийские боевики уже готовятся к действиям в условиях химического заражения, а РФ даже завезла им на оккупированный Донбасс средства химзащиты.

При этом российские спецслужбы цинично рассчитывают на значительное количество жертв среди мирного населения, что обеспечит соответствующий резонанс и внимание международного сообщества,

– добавил Скибицкий.

Представитель Минобороны пояснил, что российские пропагандисты захотят представить это так, что якобы украинские силовые структуры использовали химическое оружие против жителей Донбасса и Луганщины.

Напомним, ранее одно из российских пропагандистских изданий обнародовало заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В частности, дипломат отметил, что в последние дни декабря президент Украины Петр Порошенко якобы готовит провокацию на границе с оккупированным Россией Крымом. Впоследствии пропагандисты Кремля в деталях описали 5 возможных вариантов наступления Украины на РФ.



Министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что Вооруженные силы Украины не планируют осуществлять наступление на Донбассе в ближайшее время, а заявления о якобы возможных химических атаках в регионе являются очередной провокацией Российской Федерации.