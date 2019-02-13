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      Скільки українців переконані, що Росія веде проти України війну

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      Понад 70% українців переконані, що Росія веде проти України війну
      Понад 70% українців переконані, що Росія веде проти України війну / Фото з відкритих джерел

      На Донбасі п'ятий рік триває російсько-українська війна, в якій загинули тисячі захисників країни. Проте, не всі українці вважають, що саме Москва веде проти Києва збройне протистояння на Сході.

      У тому, що на Донбасі йде війна між Росіє та Україною, переконані 72% громадян. Ще 14% вважають, що ні, а решта не визначилися. Про це свідчать результати соцопитування Фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, повідомив аналітик фонду Сергій Шаповал.

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      Думку, що Україна перебуває у стані війни з Росією, найбільше підтримують жителі західних (91%) та центральних (79%) областей.

      На неокупованому Донбасі погляди мешканців регіону розділилися практично навпіл: 39% вважають, що сьогодні триває війна України з Росією, а 40% – що ні.

      Водночас, 49% мешканців неокупованого Донбасу вважають Росію стороною конфлікту на Сході України. Третина жителів Донбасу переконана, що Росія постачає зброю проросійським бойовикам,  а 27% – що Кремль контролює усі політичні та військові дії самопроголошених республік.

      Окрім того, більшість українців погоджуються, що заради миру на Донбасі потрібно йти на компроміси з Росією та окупаційними адміністраціями. Проте лише 16%з них  згодні на будь-які компроміси.


      Окуповані Росією території на Донбасі

      Скільки військ має РФ на Донбасі? Росія зосередила вздовж українського-російського кордону понад 87 тисяч своїх солдатів. Серед них майже 2 тисячі регулярних військових ЗС РФ. Вони перебувають в основному на ключових позиціях командування та управління. Окрім того, окупований Донбас переповнений тисячами одиниць важкої бойової техніки та зброєю.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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