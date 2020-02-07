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      Сколько православных общин перешло в ПЦУ: инфографика

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      Из МП в ПЦУ: сколько общин перешло / ru.slovoidilo.ua

      В конце 2018 года в Украине создали Православную церковь. По состоянию на начало 2019 года в Украине насчитывалось 19 тысяч 209 православных общин. Больше всего общин принадлежали к церкви Московского патриархата.

      ПЦУ была создана во время Объединительного собора. После создания начался процесс перехода православных общин Украинской православной церкви Московского патриархата в ПЦУ. Первой 17 декабря 2018 года в новосозданную Православную Церковь Украины перешла община Винницкого Спасо-Преображенского кафедрального собора.

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      В 2019 году в Украине было 19 тысяч 209 общин, из которых действовали – 18 тысяч 315:

      • к Московскому патриархату принадлежали – 12 тысяч 437 общин;
      • к Киевскому патриархату принадлежали – 5 тысяч 363 приходы;
      • к Украинской автокефальной православной церкви – 1 тысяча 171 община;
      • к обновленной УАПЦ – 28.

      Всего в ПЦУ из Московского патриархата перешли 539 приходских храмов и два кафедральных собора.

      В каких областях активнее всего переходили в ПЦУ:

      • Волынские – 121 община;
      • Винницкой – 85 приходов;
      • Хмельницкой – 62;
      • Ровенской – 55;
      • Киевской – 16 общины.

      В ПЦУ из Московского патриархата ни одна община не перешла в таких областях:

      • Херсонская;
      • Луганская область;
      • Запорожская.

      В Донецкой области одна община перешла в ПЦУ.

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      Теги: Новости Украины Инфографика Религия УПЦ МП Православная церковь Украины Томос
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