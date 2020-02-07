Сколько православных общин перешло в ПЦУ: инфографика
В конце 2018 года в Украине создали Православную церковь. По состоянию на начало 2019 года в Украине насчитывалось 19 тысяч 209 православных общин. Больше всего общин принадлежали к церкви Московского патриархата.
ПЦУ была создана во время Объединительного собора. После создания начался процесс перехода православных общин Украинской православной церкви Московского патриархата в ПЦУ. Первой 17 декабря 2018 года в новосозданную Православную Церковь Украины перешла община Винницкого Спасо-Преображенского кафедрального собора.
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В 2019 году в Украине было 19 тысяч 209 общин, из которых действовали – 18 тысяч 315:
- к Московскому патриархату принадлежали – 12 тысяч 437 общин;
- к Киевскому патриархату принадлежали – 5 тысяч 363 приходы;
- к Украинской автокефальной православной церкви – 1 тысяча 171 община;
- к обновленной УАПЦ – 28.
Всего в ПЦУ из Московского патриархата перешли 539 приходских храмов и два кафедральных собора.
В каких областях активнее всего переходили в ПЦУ:
- Волынские – 121 община;
- Винницкой – 85 приходов;
- Хмельницкой – 62;
- Ровенской – 55;
- Киевской – 16 общины.
В ПЦУ из Московского патриархата ни одна община не перешла в таких областях:
- Херсонская;
- Луганская область;
- Запорожская.
В Донецкой области одна община перешла в ПЦУ.