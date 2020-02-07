Скільки православних громад перейшло до ПЦУ: інфографіка

Наприкінці 2018 року в Україні створили Православну церкву. Станом на початок 2019 року в Україні налічувалося 19 тисяч 209 православних громад. Більше громад належали до церкви Московського патріархату.

ПЦУ була створена під час Об’єднавчого собору. Після створення почався процес переходу православних громад з Української православної церкви Московського патріархату до ПЦУ. Першою 17 грудня 2018 року до новоствореної Православної церкви України перейшла громада Вінницького Спасо-Преображенського кафедрального собору.

Читайте також: Філарета виключили з Синоду ПЦУ

У 2019 році в Україні було 19 тисяч 209 громад, про це свідчать дані порталу "Слово і діло". З цих громад були діючими – 18 тисяч 315:

до Московського патріархату належали – 12 тисяч 437 громад;

до Київського патріархату належали – 5 тисяч 363 приходи;

до Української автокефальної православної церкви – 1 тисяча 171 громада;

до оновленої УАПЦ – 28.

Усього до ПЦУ з Московського патріархату перейшли 539 парафіяльних храмів і два кафедральних собори.

У яких областях найактивніше переходили до ПЦУ:

Волинські – 121 громада;

Вінницькій – 85 парафій;

Хмельницькій – 62;

Рівненській – 55;

Київській – 16 громади.

До ПЦУ з Московського патріархату жодна громада не перейшла в таких областях:

Херсонська;

Луганська;

Запорізька.

У Донецькій області одна громада перейшла до ПЦУ.



Скільки громад перейшло до ПЦУ / Інфографіка 24 канал

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення інтернет-ресурсу "Обозреватель" з 17 по 21 січня 2020 року. Було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.