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      Філарета виключили з Синоду ПЦУ

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      ПЦУ виключила патріарха Філарета зі складу Синоду / Фото 24 каналу

      Православна церква України виключила з лав Синоду почесного патріарха Філарета. Причиною стала його відсутність на останніх 6 засіданнях і необґрунтована відмова брати в них участь.

      Таке рішення прийняв Синод ПЦУ під головуванням митрополита Епіфанія на засіданні 4 лютого, передає пресслужба церкви. Згідно з ухвалою, Філарет залишається єпископом ПЦУ, але втратив канонічні права та обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією.

      Цікаво: Філарет вимагає у Варфоломія повернути оригінал постанови про ліквідацію УПЦ КП

      Синод нагадав, що Філарет є архієреєм на спокої, тому йому канонічно заборонено звершувати будь-які висвячення в єпископи. Сам патріарх за останні місяці висвятив майже 10 єпископів для Київського патріархату УПЦ, ліквідацію якого не визнає.

      Синод констатував, що почесному патріарху Філарету, як архієрею на спокої, канонічно заборонено звершувати будь-які хіротонії. Клірики, іменовані ним у позастатутний спосіб єпископами, не є такими, зроблене для них і зроблене ними – усе нікчемне,
      – наголосили у ПЦУ.

      Також Православна церква України закликала Філарета і його прихильників вийти з самоізоляції та примиритися.

      Чому між Філаретом і ПЦУ виник конфлікт?

      • Конфлікт між патріархом Філаретом та предстоятелем ПЦУ Епіфанієм виник через кілька місяців після офіційного об'єднання церков у Єдину православну церкву України.
      • Філарет не погоджується з уставами ПЦУ та звинувачує митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року була домовленість, що новоствореною церквою керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме її за кордоном.
      • Влітку 2019 року Філарет взагалі зібрав так званий "Собор УПЦ КП", де заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Його учасники також відкинули Томос про автокефалію, бо він нібито ставить ПЦУ у залежність від Вселенського патріархату.
      • Після цього зібрався справжній Синод ПЦУ і позбавив Філарета права управління Київською єпархією. Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому".
      • Восени 2019 року суд Києва дозволив ліквідувати Київський патріархат УПЦ.
      • Проте Філарет жодні рішення не визнає і наголошує, що УПЦ КП продовжує існувати. У грудні 2019 року він навіть заявив, що відкликає свій підпис під постановою Об’єднавчого собору, який передбачав ліквідацію УПЦ КП та створення ПЦУ.

      опитування, хто має очолювати пцу, епіфаній, філарет
      Хто має очолювати Православну церкву України / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт у ПЦУ Філарет Релігія Православна церква України УПЦ КП Епіфаній
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