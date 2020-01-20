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      Філарет вимагає у Варфоломія повернути оригінал постанови про ліквідацію УПЦ КП

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      Філарет висунув вимогу Вселенському патріархату через постанову собору УПЦ КП / Фото 24 каналу

      Патріарх Філарет звернувся до Вселенського Патріарха Варфоломія з вимогою повернути оригінал постанови Помісного Собору від 15 грудня 2018 року зі Стамбула до України. Саме на цьому Соборі було ліквідовано УПЦ Київського патріархату та створено Єдину Православну церкву України.

      Філарет під час пресконференції у Києві відзначив, що саме Константинополь вимагав ліквідації Київського патріархату в Україні, передає "Інтерфакс".

      Важливо: Митрополит Епіфаній: Конфлікт з Філаретом відбувся відразу після вручення Томоса

      Також Філарет знову заявив, що Україна отримала не такий Томос, як всі інші автокефальні церкви, і стала залежною від Вселенського патріархату.

      Ми пішли на це незаконне рішення, оскільки Собор був не за приписом церковного статуту Київського патріархату. Але коли побачили, що ми стали залежними, то відкликали свої підписи під рішенням про ліквідацію Київського патріархату. І наразі ми вимагаємо від Вселенського патріарха Варфоломія, щоб він повернув нам оригінал цього Собору,
      – сказав він.

      Священослужитель наголосив, що оскільки це був Собор Київського патріархату, то оригінал постанови має перебувати в канцелярії КП, а не в канцелярії Константинополя. Натомість Вселенський патріархат може мати копію.


      Постанова Собору УПЦ КП про створення Православної церкви України

      Зауважимо, 10 січня стало відомо, що глава ліквідованої УПЦ КП Філарет заявив про відкликання підпису під постановою Об’єднавчого собору про створення Православної церкви України. ПЦУ у відповідь заявила, що відкликання підпису під постановою не має жодної сили, адже Філарет підписував її свідомо.

      Чому виник конфлікт між Філаретом і ПЦУ?

      • Суперечки між патріархом Філаретом та предстоятелем ПЦУ Епіфанієм виникли через кілька місяців після офіційного об'єднання українських церков у Єдину православну церкву.
      • Патріарх Філарет не погоджується з уставами ПЦУ та звинувачує митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що новоствореною ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.
      • Влітку 2019 року Філарет взагалі зібрав так званий "Собор УПЦ КП", де заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Його учасники також відкинули Томос про автокефалію, бо він нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.
      • Після цього зібрався справжній Синод ПЦУ і позбавив Філарета права управління Київською єпархією. Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому".
      • Восени 2019 року суд Києва дозволив ліквідувати Київський патріархат УПЦ.
      • Проте Філарет жодні рішення не визнає і наголошує, що УПЦ КП продовжує існувати.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини України Філарет Конфлікт у ПЦУ УПЦ КП Вселенський патріархат Релігія Собор Православна церква України
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