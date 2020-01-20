Филарет требует у Варфоломея вернуть оригинал постановления о ликвидации УПЦ КП

Патриарх Филарет обратился к Вселенскому Патриарху Варфоломею с требованием вернуть оригинал постановления Поместного Собора от 15 декабря 2018 года из Стамбула в Украину. Именно на этом Соборе было ликвидировано УПЦ Киевского патриархата и была создана Единая Православная церковь Украины.

Филарет во время пресс-конференции в Киеве отметил, что именно Константинополь требовал ликвидации Киевского патриархата в Украине, передает "Интерфакс".

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Также Филарет вновь заявил, что Украина получила не так Томос, как все другие автокефальные церкви, и стала зависимой от Вселенского патриархата.

Мы пошли на это незаконное решение, поскольку Собор был не по предписанию церковного устава Киевского патриархата. Но увидев, что мы стали зависимыми, то отозвали свои подписи под решением о ликвидации Киевского патриархата. И пока мы требуем от Вселенского патриарха Варфоломея, чтобы он вернул нам оригинал этого Собора,

– сказал он.

Священнослужитель отметил, что поскольку это был Собор Киевского патриархата, то оригинал постановления должен находиться в канцелярии КП, а не в канцелярии Константинополя. Зато Вселенский патриархат может иметь копию.



Постановление Собора УПЦ КП о создании Православной церкви Украины

Заметим, 10 января стало известно, что глава ликвидированной УПЦ КП Филарет заявил об отзыве подписи под постановлением Объединительного собора о создании Православной церкви Украины. ПЦУ в ответ заявила, что отзыв подписи под постановлением не имеет никакой силы, ведь Филарет подписывал ее сознательно.

Почему возник конфликт между Филаретом и ПЦУ?

Споры между патриархом Филаретом и предстоятелем ПЦУ Епифанием возникли через несколько месяцев после официального объединения украинских церквей в единую православную церковь.

Патриарх Филарет не согласен с уставами ПЦУ и обвиняет митрополита Епифания в нарушении договоренностей. Мол, на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что новосозданной ПЦУ будет руководить Филарет, а Епифаний только представлять церковь за рубежом.

Летом 2019 года Филарет вообще собрал так называемый "Собор УПЦ КП", где заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Его участники также отвергли Томос об автокефалии, потому что он якобы ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.

После этого собрался настоящий Синод ПЦУ и лишил Филарета права управления Киевской епархией. Однако не удалил его из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом".

Осенью 2019 года суд Киева разрешил ликвидировать Киевский патриархат УПЦ.

Однако Филарет никакие решения не признает и подчеркивает, что УПЦ КП продолжает существовать.



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