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      ПЦУ отреагировала на решение Филарета отозвать подпись

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      Евстратий Зоря прокомментировал решение Филарета отозвать подпись / Фейсбук-страница Евстратия Зори

      Отозвание подписи под постановлением поместного собора о создании ПЦУ Филаретом не имеет никакой силы. Все участники Собора могут подтверждать, что он это делал осознанно.

      Все попытки Филарета противопоставить свою волю соборной воли Церкви снова и снова терпят поражение. Об этом написал заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям архиепископ Евстратий Зоря на своей странице в фейсбук.

      ​Важно: Год с Томосом: как Украина завоевала право на независимую церковь

      Зоря подчеркнул, что все участники Собора и все, кто видел видеозапись, могут засвидетельствовать, что "Филарет делал это осознанно и добровольно".

      Более того, заявляя не раз о том, что он с последователями якобы "вышел из ПЦУ", владыка снова и снова подтверждает как и свою принадлежность к ПЦУ, так и действительность Постановлений Поместного Собора УПЦ КП и Объединительного Собора,
      – заявил он.

      Священнослужитель отметил, что постановление Собора не является договором или соглашением, которые можно расторгнуть.

      "Так же и наследие и имя Киевского патриархата принадлежит Поместной Церкви, а не является частной собственностью одного иерарха, которой он безуспешно стремится распоряжаться по своему усмотрению", – добавил Зоря.

      Глава ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил об отзыве подписи под постановлением Объединительного собора. Документ в декабре 2018 года предусматривал ликвидацию Киевского патриархата и создание Православной церкви Украины.

      Конфликт с Филаретом в ПЦУ: основное

      Через некоторое время после создания ПЦУ патриарх Филарет заявил, что не соглашается с ее уставами и обвиняет митрополита Епифания в нарушении договоренностей. Мол, на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что новосозданной ПЦУ будет руководить Филарет, а Епифаний лишь будет представлять церковь за рубежом.

      • Летом 2019 года Филарет вообще собрал так называемый "Собор УПЦ КП", где заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Участники этих сборов также отвергли Томос, аргументируя это тем, что документ якобы ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.
      • После этого собрался настоящий Синод ПЦУ и лишил Филарета права управления Киевской епархией. Однако не выключил его из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом".

      Осенью 2019 года суд Киева разрешил ликвидировать Киевский патриархат УПЦ. Одновременно Синод ПЦУ также предоставил Филарету право пожизненного проживания в комплексе зданий в Киеве на улице Пушкинской, 36 и пожизненное право на проведение богослужений во Владимирском соборе.

      Читайте также: Епифаний рассказал, как Филарет помог создать ПЦУ и получить Томос

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Православная церковь Украины Религия Конфликт в ПЦУ Филарет
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