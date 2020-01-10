ПЦУ відреагувала на рішення Філарета відкликати підпис

Відкликання підпису під постановою Помісного собору про створення ПЦУ Філаретом не має жодної сили. Усі учасники Собору можуть підтверджувати, що він це робив усвідомлено.

Усі намагання Філарета протиставити свою волю соборній волі Церкви знову і знову зазнають поразки. Про це написав заступник голови управління ПЦУ із зовнішніх зв’язків архієпископ Євстратій Зоря на своїй фейсбук-сторінці.

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Зоря наголосив, що усі учасники Собору та всі, хто бачив відеозапис, можуть засвідчити, що "Філарет робив це усвідомлено і добровільно".

Більше того – заявляючи не раз про те, що він з послідовниками нібито "вийшов з ПЦУ", владика знову і знову підтверджує як і свою приналежність до ПЦУ, так і дійсність Постанов Помісного Собору УПЦ КП та Об’єднавчого Собору,

– заявив він.

Священнослужитель наголосив, що постанова Собору не є договором чи угодою, які можна розірвати.

"Так само і спадок та ім’я Київського Патріархату належить Помісній Церкві, а не є приватною власністю одного ієрарха, якою він безуспішно прагне розпоряджатися на власний розсуд", – додав Зоря.

Глава ліквідованої Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив про відкликання підпису під постановою Об’єднавчого собору. Документ у грудні 2018 року передбачив ліквідацію Київського патріархату та створення Православної церкви України.

Конфлікт з Філаретом у ПЦУ: основне

Через деякий час після створення ПЦУ патріарх Філарет заявив, що не погоджується з її уставами та звинувачує митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що новоствореною ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.

Влітку 2019 року Філарет узагалі зібрав так званий "Собор УПЦ КП", де заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Учасники цих зборів також відкинули Томос, аргументуючи це тим, що документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

Після цього зібрався справжній Синод ПЦУ і позбавив Філарета права управління Київською єпархією. Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому".

Восени 2019 року суд Києва дозволив ліквідувати Київський патріархат УПЦ. Водночас Синод ПЦУ також надав Філарету право для пожиттєвого проживання в комплексі будівель у Києві на вулиці Пушкінській, 36 та довічне право на звершення богослужінь у Володимирському соборі.

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