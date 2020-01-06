Рік з Томосом: як Україна виборола право на незалежну церкву

Рівно рік тому увага українців та всього релігійного світу була прикута до Стамбула. Там 6 січня Вселенський Патріарх Варфоломій мав урочисто вручити документ, який давав Україні право на незалежну церкву. Що вдалося за рік зробити Епіфанію – читайте у матеріалі 24 каналу.

6 січня напередодні Свят вечора на ґанку Церкви святого Георгія зібралися президент, найвище духовенство та понад сотню журналістів, зокрема й російських. Того дня Україна отримувала документ, на який очікувала 300 років, Томос.

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Він дає право на проголошення власної церкви, яка є рівної з-поміж інших та підпорядковується лише Константинополю. Разом з Томосом Україна отримала і нового очільника ПЦУ. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.



Хто має очолювати Православну церкву України / Інфографіка 24 каналу

Молодий керівник новоствореної церкви завзято підходив до справи. Він впевнений: щоб бути прогресивною, українська церква має реформуватися.

У храмах немає лавок, немає продажу свічок. Ти приходиш, жертвуєш у карнавку певну суму, береш свічку, тебе ніхто не контролює,

– сказав голова ПЦУ.

Однак значно важче було об'єднатися й отримати визнання від інших церков. Адже московський патріархат не віддавав без бою жодну парафію. Доходило до того, що священники крали підписи, які збирали парафіяни за приєднання, і кулаками захищали свої храми. Декому з духівництва за таку відчайдушність щедро платили з Москви. Коли священники не справлялися самі, заручалися підтримкою "тітушок". Пересварилися і самі віряни між собою.

Більше про реформи у ПЦУ – читайте тут.

За рік до Православної церкви України приєдналося 600 парафій, які вийшли з підпорядкування Московського патріархату. Проте у церкві, якою керують з Росії, залишається ще понад 10 тисяч парафій.



Як парафії переходять під юрисдикцію ПЦУ / інфографіка 24 каналу

Як відомо, у православному світі окрім нашої існує ще 14 церков. На соборах вони мають визнати українську, як собі рівну. Проросійські – сербська та чеська вже відмовилися від цього. Проте є ті, які офіційно визнали незалежність ПЦУ. А саме: Александрійська та Елладська. Остання є другою в ієрархії у православному світі. І це рішення їй далося складно, адже Росія відверто тиснула.

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Ба більше, у день собору представники РФ роздавали листівки з закликами не підтримувати Україну. Але найголовнішим є те, що ПЦУ вже визнав Константинополь. Свого часу Росія на це чекала півтора століття. І, зрештою, домоглася свого, хоч і з порушенням церковних канонів.

Російська церква проголосила себе у середині 15 століття автокефальною, а визнання отримала наприкінці 16. Тобто через 140 років,

– зауважив релігієзнавець Дмитро Горєвой.

Проте українська церква була змушена боротися не лише на зовнішньому фронті. Її виснажували й внутрішні чвари. Один з борців за незалежність церкви Київський патріарх Філарет неочікувано став завзятим ворогом свого ж дітища – ПЦУ. Він заявив, що сподівався на владу. Від своєї кандидатури на соборі відмовився за умови, що буде неформальним, але справжнім лідером. Коли ж сталося не так, почав заявляти, що ПЦУ – фіктивна, Томос не потрібний, а Епіфаній – розкольник.

Що відомо про конфлікт з Філаретом у ПЦУ:

Патріарх Філарет не погоджується з уставами ПЦУ та звинувачує митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що новоствореною ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном

А влітку 2019 року Філарет узагалі зібрав так званий "Собор УПЦ КП", де заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Учасники цих зборів також відкинули Томос, аргументуючи це тим, що документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя

Після цього зібрався справжній Синод ПЦУ і позбавив Філарета права управління Київською єпархією. Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому"

Восени 2019 року суд Києва дозволив ліквідувати Київський патріархат УПЦ

Окрім того, Синод ПЦУ також надав Філарету право для пожиттєвого проживання в комплексі будівель у Києві на вулиці Пушкінській, 36 та довічне право на звершення богослужінь у Володимирському соборі.



Київський патріарх Філарет

Внутрішні суперечки вдало використовує Кремль. Його очільник мріє знищити українську церкву, яка існує усього рік. І повернути контроль над вірянами тих парафій, які перейшли до ПЦУ. А також зробити все, аби інші й не дивилися у бік української церкви. Адже, саме через московських попів, Путін вдало проштовхує руйнівні для нашої країни ідеї "русского мира".