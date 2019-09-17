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      Ще одна церква світу визнала Православну церкву України

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      ПЦУ визнала Олександрійська православна церква
      ПЦУ визнала Олександрійська православна церква / pomisna.info

      Єдину православну церкву України де-факто визнала Олександрійська помісна православна церква, яка існує на території Південної Африки.

      Делегація української церкви 11–14 вересня здійснювала візит до Митрополії Лангади у Греції, де взяла участь в урочистому богослужінні в селі Осса.

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      Літургію спільно відправили ієрархи Константинопольської, Елладської, Української православних церков та ієрарх Олександрійської Православної Церкви – єпископ Мозамбікський Хризостом (Карангуніс).

      Саме спільне урочисте богослужіння українського та олександрійсього священослужителів свідчить про фактичне визнання ПЦУ церквою Африки.

      Співслужінням за Божественною літургією архієрея з Південної Африки було засвідчено євхаристійну єдність, тобто визнання "де-факто" Православної Церкви України ще однією Помісною Церквою,
      – пояснили в ПЦУ.

      До слова, наприкінці серпня Елладська православна церква (Греція) скликала Синод, на якому визнала канонічність надання автокефалії Православній церкві України від Вселенського патріархату.

      Як створювалась Православна церква України?15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. Наразі до ПЦУ перейшло понад 500 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.

      Через це Росія та Російська православна церква задіяли усі можливі засоби, щоби православні церкви якомога довше не визнавали єдину Православну церкву України. Кремль навіть шантажує інші церкви, але такі дії все одно приречені на поразку. Так, уже чимало церков, які спершу були негативно налаштовані проти ПЦУ, почали змінювати свою думку.

      Які церкви ще не визнали ПЦУ?

      Сербська церква заявила, що не визнає Православну церкву України канонічною та додала, що її представники є "розкольниками". Натомість вона визнає УПЦ МП – єдиною церквою, що є канонічною на території України.

      Ще одна церква, яка не визнає ПЦУ – Православна церква в Америці, яку вважають самокерованою частиною московського патріархату. Там кажуть, що вірні митрополиту Онуфрію.

      Також ПЦУ не визнав Синод Албанської православної церкви та закликав не допустити "розколу" світового православ'я.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Православна церква України Релігія Греція Африка Новини політики
      Джерело: 24 канал
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