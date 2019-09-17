Еще одна церковь признала Православную церковь Украины

Единую православную церковь Украины де-факто признала Александрийская поместная православная церковь, которая существует на территории Южной Африки.

Делегация украинской церкви 11-14 сентября совершила визит в Митрополии Лангади в Греции, где приняла участие в торжественном богослужении в селе Осса.

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Литургию совместно отслужили иерархи Константинопольской, Элладской, Украинской православных церквей и иерарх Александрийской Православной Церкви – епископ Мозамбикский Хризостом (Карангуніс).

Именно совместное торжественное богослужение украинского и Александрийского священнослужителей свидетельствует о фактическом признании ПЦУ церковью Африки.

Сослужением за Божественной литургией архиерею из Южной Африки было засвидетельствовано евхаристическое единство, то есть признание "де-факто" Православной Церкви Украины еще одной Поместной Церковью,

– пояснили в ПЦУ.

К слову, в конце августа Элладская православная церковь (Греция) созвала Синод, на котором признала каноничность предоставления автокефалии Православной церкви от Вселенского патриархата.

Как создавалась Православная церковь Украины?

15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. Сейчас к ПЦУ перешло более 500 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП.



Из-за этого Россия и Русская православная церковь задействовали все возможные средства, чтобы православные церкви как можно дольше не признавали единую Православную церковь Украины. Кремль даже шантажирует другие церкви, но такие действия все равно обречены на поражение. Так, уже немало церквей, которые сначала были негативно настроены против ПЦУ, начали менять свое мнение.

Какие церкви еще не признали ПЦУ?

Сербская церковь заявила, что не признает Православную церковь Украины канонической и добавила, что ее представители являются "раскольниками". Однако она признает УПЦ МП – единственной церковью, которая является канонической на территории Украины.

Еще одна церковь, которая не признает ПЦУ – Православная церковь в Америке, которую считают самоуправляемой частью московского патриархата. Там говорят, что верны митрополиту Онуфрию.

Также ПЦУ не признал Синод Албанской православной церкви и призвал не допустить "раскола" мирового православия.