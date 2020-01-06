07:41
6 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      УБИЙСТВО СУЛЕЙМАНИ ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ ИТОГИ 2019 ПОЖАРЫ В АВСТРАЛИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Уикенд Путина в компании брутальных мужчин. Ментовские игры
      Вєсті Кремля
      16:46, 5 января
      Вести.UA. Жир: Универсальная отмазка Порошенко. Любовь в Верховной Раде
      Вєсті.UA
      13:23, 5 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО СУЛЕЙМАНИ ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ ИТОГИ 2019 ПОЖАРЫ В АВСТРАЛИИ

      Год с Томосом: как Украина завоевала право на независимую церковь

      26 Читати новину українською

      Ровно год назад внимание украинцев и всего религиозного мира было приковано к Стамбулу. Там 6 января Вселенский Патриарх Варфоломей должен был торжественно вручить документ, который давал Украине право на независимую церковь. Что удалось за год сделать Епифанию – читайте в материале 24 канала.

      6 января накануне Сочельника на крыльце церкви святого Георгия собрались президент, высшее духовенство и более сотни журналистов, в том числе и российских. В тот день Украина получала документ, который ожидала 300 лет, Томос.

      К теме: Епифаний рассказал, как Филарет помог создать ПЦУ и получить Томос

      Он дает право на провозглашение собственной церкви, которая является равной среди других и подчиняется лишь Константинополю. Вместе с Томосом Украина получила и нового главу ПЦУ. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.


      Кто должен возглавлять Православную церковь Украины / Инфографика 24 канала

      Молодой руководитель новосозданной церкви упорно подходил к делу. Он уверен: чтобы быть прогрессивной, украинская церковь должна реформироваться.

      В храмах нет скамеек, нет продажи свечей. Ты приходишь, жертвуешь определенную сумму, берешь свечу, тебя никто не контролирует,
      – сказал глава ПЦУ.

      Однако значительно труднее было объединиться и получить признание от других церквей. Ведь Московский патриархат не отдавал без боя ни одну парафию. Доходило до того, что священники воровали подписи, которые собирали прихожане за присоединение, и кулаками защищали свои храмы. Некоторым из духовенства за такую отчаянность щедро платили из Москвы. Когда священники не справлялись сами, заручились поддержкой "титушек". Перессорились и сами верующие между собой.

      Больше о реформах в ПЦУ – читайте здесь.

      За год к Православной церкви присоединилось 600 приходов, которые вышли из подчинения Московского патриархата. Однако в церкви, которой руководят из России, остается еще более 10 тысяч приходов.


      Как приходы переходят под юрисдикцию ПЦУ / инфографика 24 канала

      Как известно, в православном мире кроме нашей существует еще 14 церквей. На соборах они должны признать украинскую как себе равную. Пророссийские Сербская и Чешская уже отказались от этого. Однако есть те, которые официально признали независимость ПЦУ. А именно: Александрийская и Элладская. Последняя является второй в иерархии в православном мире. И это решение ей далось сложно, ведь Россия откровенно давила.

      Важно! В ПЦУ назвали методы, которые использует Россия в борьбе против церкви

      Более того, в день собора представители РФ раздавали листовки с призывами не поддерживать Украину. Но самым главным является то, что ПЦУ уже признал Константинополь. В свое время Россия этого ждала полтора века. И, наконец, добилась своего, хоть и с нарушением церковных канонов.

      Русская церковь провозгласила себя в середине 15 века автокефальной, а признание получила в 16. То есть через 140 лет,
      – отметил религиовед Дмитрий Горевой.

      Однако украинская церковь была вынуждена бороться не только на внешнем фронте. Ее истощали и внутренние распри. Один из борцов за независимость церкви  Киевский патриарх Филарет неожиданно стал ярым врагом своего же детища – ПЦУ. Он заявил, что надеялся на власть. От своей кандидатуры на соборе отказался при условии, что будет неформальным, но настоящим лидером. Когда же произошло не так, начал заявлять, что ПЦУ – фиктивная, Томос не нужен, а Епифаний – раскольник.

      Что известно о конфликте с Филаретом в ПЦУ:

      • Патриарх Филарет не согласен с уставами ПЦУ и обвиняет митрополита Епифания в нарушении договоренностей. Мол, на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что новой ПЦУ будет руководить Филарет, а Епифаний лишь будет представлять церковь за рубежом
      • А летом 2019 года Филарет вообще собрал так называемый "Собор УПЦ КП", где заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Участники этих сборов также отвергли Томос, аргументируя это тем, что документ якобы ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя
      • После этого собрался настоящий Синод ПЦУ и лишил Филарета права управления Киевской епархией. Однако не удалил его из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом"
      • Осенью 2019 года суд Киева разрешил ликвидировать Киевский патриархат УПЦ.
      • Кроме того, Синод ПЦУ также предоставил Филарету право пожизненного проживания в комплексе зданий в Киеве на улице Пушкинской, 36 и пожизненное право на совершения богослужений во Владимирском соборе.

      Київський патрірах Філарет
      Киевский патриарх Филарет

      Внутренние споры удачно использует Кремль. Его глава мечтает уничтожить украинскую церковь, которая существует всего год. И вернуть контроль над верующими тех приходов, которые перешли в ПЦУ. А также сделать все, чтобы другие и не смотрели в сторону украинской церкви. Ведь, именно через московских попов Путин удачно проталкивает разрушительные для нашей страны идеи "русского мира".

      В Австралии радуются дождю: в сети появились трогательные фото и видео
      сегодня
      1116
      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Епифаний Филарет Православная церковь Украины Конфликт в ПЦУ Томос Реформы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      5 января , 22:07 Главные новости 5 января: первая потеря на Донбассе, Зеленский в Омане и новый пикет в Каховке
      Лія Бонавська 1043
      5 января , 22:00 Альтернатива Зеленському, неспокійна Лівія та баталії щодо новорічного привітання: блоги тижня
      Блог Соцмережі 1009
      5 января , 20:04 Самые смешные мемы недели: Порошенко забыл о путче на Новый год, а Зеленскому – какая разница
      Лія Бонавська 906
      5 января , 19:30 Вероятная война между США и Ираном и резонансное убийство в Каховке – видео недели
      Северин Трач 499
      5 января , 19:30 Быстрого окончания войны не вижу: откровенное интервью с ветераном Остальцевым
      Олена Трибушна 504
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук