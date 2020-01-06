Год с Томосом: как Украина завоевала право на независимую церковь

Ровно год назад внимание украинцев и всего религиозного мира было приковано к Стамбулу. Там 6 января Вселенский Патриарх Варфоломей должен был торжественно вручить документ, который давал Украине право на независимую церковь. Что удалось за год сделать Епифанию – читайте в материале 24 канала.

6 января накануне Сочельника на крыльце церкви святого Георгия собрались президент, высшее духовенство и более сотни журналистов, в том числе и российских. В тот день Украина получала документ, который ожидала 300 лет, Томос.

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Он дает право на провозглашение собственной церкви, которая является равной среди других и подчиняется лишь Константинополю. Вместе с Томосом Украина получила и нового главу ПЦУ. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.



Кто должен возглавлять Православную церковь Украины / Инфографика 24 канала

Молодой руководитель новосозданной церкви упорно подходил к делу. Он уверен: чтобы быть прогрессивной, украинская церковь должна реформироваться.

В храмах нет скамеек, нет продажи свечей. Ты приходишь, жертвуешь определенную сумму, берешь свечу, тебя никто не контролирует,

– сказал глава ПЦУ.

Однако значительно труднее было объединиться и получить признание от других церквей. Ведь Московский патриархат не отдавал без боя ни одну парафию. Доходило до того, что священники воровали подписи, которые собирали прихожане за присоединение, и кулаками защищали свои храмы. Некоторым из духовенства за такую отчаянность щедро платили из Москвы. Когда священники не справлялись сами, заручились поддержкой "титушек". Перессорились и сами верующие между собой.

Больше о реформах в ПЦУ – читайте здесь.

За год к Православной церкви присоединилось 600 приходов, которые вышли из подчинения Московского патриархата. Однако в церкви, которой руководят из России, остается еще более 10 тысяч приходов.



Как приходы переходят под юрисдикцию ПЦУ / инфографика 24 канала

Как известно, в православном мире кроме нашей существует еще 14 церквей. На соборах они должны признать украинскую как себе равную. Пророссийские Сербская и Чешская уже отказались от этого. Однако есть те, которые официально признали независимость ПЦУ. А именно: Александрийская и Элладская. Последняя является второй в иерархии в православном мире. И это решение ей далось сложно, ведь Россия откровенно давила.

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Более того, в день собора представители РФ раздавали листовки с призывами не поддерживать Украину. Но самым главным является то, что ПЦУ уже признал Константинополь. В свое время Россия этого ждала полтора века. И, наконец, добилась своего, хоть и с нарушением церковных канонов.

Русская церковь провозгласила себя в середине 15 века автокефальной, а признание получила в 16. То есть через 140 лет,

– отметил религиовед Дмитрий Горевой.

Однако украинская церковь была вынуждена бороться не только на внешнем фронте. Ее истощали и внутренние распри. Один из борцов за независимость церкви – Киевский патриарх Филарет неожиданно стал ярым врагом своего же детища – ПЦУ. Он заявил, что надеялся на власть. От своей кандидатуры на соборе отказался при условии, что будет неформальным, но настоящим лидером. Когда же произошло не так, начал заявлять, что ПЦУ – фиктивная, Томос не нужен, а Епифаний – раскольник.

Что известно о конфликте с Филаретом в ПЦУ:

Патриарх Филарет не согласен с уставами ПЦУ и обвиняет митрополита Епифания в нарушении договоренностей. Мол, на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что новой ПЦУ будет руководить Филарет, а Епифаний лишь будет представлять церковь за рубежом

А летом 2019 года Филарет вообще собрал так называемый "Собор УПЦ КП", где заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Участники этих сборов также отвергли Томос, аргументируя это тем, что документ якобы ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя

После этого собрался настоящий Синод ПЦУ и лишил Филарета права управления Киевской епархией. Однако не удалил его из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом"

Осенью 2019 года суд Киева разрешил ликвидировать Киевский патриархат УПЦ.

Кроме того, Синод ПЦУ также предоставил Филарету право пожизненного проживания в комплексе зданий в Киеве на улице Пушкинской, 36 и пожизненное право на совершения богослужений во Владимирском соборе.



Киевский патриарх Филарет

Внутренние споры удачно использует Кремль. Его глава мечтает уничтожить украинскую церковь, которая существует всего год. И вернуть контроль над верующими тех приходов, которые перешли в ПЦУ. А также сделать все, чтобы другие и не смотрели в сторону украинской церкви. Ведь, именно через московских попов Путин удачно проталкивает разрушительные для нашей страны идеи "русского мира".