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      Филарета исключили из Синода ПЦУ

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      ПЦУ исключила патриарха Филарета из состава Синода / Фото 24 канала

      Православная церковь Украины исключила из рядов Синода почетного патриарха Филарета. Причиной стало его отсутствие на последних 6 заседаниях и необоснованный отказ в них участвовать.

      Такое решение принял Синод ПЦУ под председательством митрополита Епифания на заседании 4 февраля, передает пресс-служба церкви. Согласно постановлению, Филарет остается епископом ПЦУ, но потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией.

      Интересно: Филарет требует у Варфоломея вернуть оригинал постановления о ликвидации УПЦ КП

      Синод напомнил, что Филарет является архиереем на покое, поэтому ему канонически запрещено совершать любые посвящения в епископы. Сам патриарх за последние месяцы посвятил почти 10 епископов Киевского патриархата УПЦ, ликвидацию которого не признает.

      Синод констатировал, что почетному патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии. Клирики, именуемые им во внестатутный способ епископами, не явлются такими, сделанное для них и сделанное ими – все никчемное,
      – отметили в ПЦУ.

      Также Православная церковь Украины призвала Филарета и его сторонников выйти из самоизоляции и примириться.

      Почему между Филаретом и ПЦУ возник конфликт?

      • Конфликт между патриархом Филаретом и предстоятелем ПЦУ Епифанием возник через несколько месяцев после официального объединения церквей в Единую православную церковь Украины.
      • Филарет не согласен с уставами ПЦУ и обвиняет митрополита Епифания в нарушении договоренностей. Якобы, на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года была договоренность, что вновь созданной церковью будет руководить Филарет, а Епифаний лишь представлять ее за рубежом.
      • Летом 2019 года Филарет вообще собрал так называемый "Собор УПЦ КП", где заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Его участники также отвергли Томос об автокефалии, потому что он якобы ставит ПЦУ в зависимость от Вселенского патриархата.
      • После этого собрался настоящий Синод ПЦУ и лишил Филарета права управления Киевской епархией. Однако не удалил его из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом".
      • Осенью 2019 года суд Киева разрешил ликвидировать Киевский патриархат УПЦ.
      • Однако Филарет никакие решения не признает и подчеркивает, что УПЦ КП продолжает существовать. В декабре 2019 года он даже заявил, что отзывает свою подпись под постановлением Объединительного собора, который предусматривал ликвидацию УПЦ КП и создание ПЦУ.

      опитування, хто має очолювати пцу, епіфаній, філарет
      Кто должен возглавлять Православную церковь Украины / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Филарет Конфликт в ПЦУ Новости политики Епифаний УПЦ КП Православная церковь Украины Религия
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