Данилов о возвращении Крыма: Есть несколько кейсов

Совет национальной безопасности Украины имеет несколько "кейсов" относительно возвращения временно оккупированного Россией Крыма – работа над ними пока продолжается.

Однако пока больше деталей озвучить не могут, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Liga.net.

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"Относительно деоккупации есть несколько кейсов. Я не могу их вам раскрывать. Они в работе. Она не всегда являются публичными, потому что наша главная задача – вернуть наши территории", – сказал он.

Данилов отметил, что в стратегии национальной безопасности присутствует вопрос Крыма.

Это временно оккупированная территория, за которую несет полную ответственность РФ. Некоторые страны помогают нам действительно являются партнерами. А есть страны, которые только говорят, что они – партнеры, но делают то, что выгодно России. Можем ли мы их винить? Это морально-этический аспект,

– добавил секретарь СНБО.

"Кроме нас этого никто не сделает"

Данилов также ответил на вопрос о том, теряет ли Украина позицию на Западе в последнее время. Он отметил, что "если интересы Германии, Франции будут преобладать над интересами в общении с Украиной, то они уступят в пользу своей страны".

"Другое дело, что мы должны быть сильными и понимать, что наша победа – это мы. Кроме нас этого никто не сделает", – отметил Данилов.