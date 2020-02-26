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      Крым не станет ценой для мира на Донбассе, – Зеленский

      - Читати новину українською
      / Getty images

      Сейчас усилия Украины направлены на то, чтобы прекратить войну на Донбассе и смерти украинских воинов. Однако Крым не может стать ценой за мир в Украине.

      Возвращение Крыма – бесспорная часть нашей национальной идеи. Об этом сказал Владимир Зеленский во время своего выступления на форуме Age of Crimea 2020.

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      "Неделя состоит из семи дней, планета Земля – круглая, а Крым – это Украина. Наше общество может спорить по очень многим вопросам. Но это не вызывает никаких ссор или сомнений, здесь украинцы на 100 процентов едины", – подчеркнул президент.

      Зеленский подчеркнул, что власть сделает все, чтобы "над Крымом вновь взвился украинский флаг".

      Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять каждый день наших лучших украинцев, на это направлены все наши усилия. Но это не значит, что Крым снимается с повестки или может стать ценой для мира на Донбассе, мира в Украине,
      – сказал глава государства.

      Важно. Владимир Зеленский подпишет указ, по которому 26 февраля станет Днем сопротивления Крыма российской оккупации. Ведь именно в этот день, 6 лет назад перед зданием Верховного Совета Крыма, прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины.

      Отметим, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Совет национальной безопасности Украины имеет несколько "кейсов" по возвращению временно оккупированного Россией Крыма. Деталей пока не озвучивают, потому что работа над ними продолжается.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Владимир Зеленский Аннексия Крыма Новости Украины Новости России Президент Украины Новости политики
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