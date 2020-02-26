26 февраля официально признали Днем сопротивления Крыма российской оккупации

Владимир Зеленский подпишет указ, по которому 26 февраля стало Днем сопротивления Крыма российской оккупации. Ведь именно в этот день 6 лет назад перед зданием Верховного Совета Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины.

Об официальном признании 26 февраля в Киеве на Форуме "Age of Crimea" (Время Крыма) заявил Мустафа Джемилев. Читайте также: Россия отпустила задержанных на Азове украинских рыбаков Владимир Зеленский подписал указ, по которому 26 февраля стало Днем сопротивления Крыма российской оккупации. Его президенту предложили 150 нардепов почти всех политических франкции, за исключением одной,

– отметил Джемильев.