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      26 февраля официально признали Днем сопротивления Крыма российской оккупации

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      26 февраля официально признали Днем сопротивления Крыма российской оккупации / vgolos.com.ua

      Владимир Зеленский подпишет указ, по которому 26 февраля стало Днем сопротивления Крыма российской оккупации. Ведь именно в этот день 6 лет назад перед зданием Верховного Совета Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины.

      Об официальном признании 26 февраля в Киеве на Форуме "Age of Crimea" (Время Крыма) заявил Мустафа Джемилев.

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      Владимир Зеленский подписал указ, по которому 26 февраля стало Днем сопротивления Крыма российской оккупации. Его президенту предложили 150 нардепов почти всех политических франкции, за исключением одной,
      – отметил Джемильев.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Аннексия Крыма Новости Крыма Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Мустафа Джемилев
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