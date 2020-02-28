Прокуратура сообщила о подозрении "казачьему атаману", который захватывал Верховный Совет Крыма
Прокуратура АР Крыма объявила о подозрении так называемому "крымскому атаману" и участнику "самообороны Крыма" Сергею Юрченко. Он возглавлял подразделение "казаков" и помогал разгонять проукраинских активистов во время митингов.
Кроме того, Юрченко принимал активное участие в захвате Верховного Совета Крыма. Об этом информирует прокуратура АР Крым и Нацполиция Крыма.
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Кроме него, о подозрении сообщили еще одному боевику – участнику незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя".
Во время митинга в поддержку территориальной целостности Украины 26 февраля 2014 года, подозреваемые вместе с другими "самообороновцами" принимали участие в разгоне и задержании проукраинских активистов, а также захвате здания Верховного Совета Крыма,
– сообщают в прокуратуре.
Кроме того, "казачий атаман" осуществлял блокирование и захват административных зданий Симферополя и воинских частей. Вследствие этого "казаки" завладели комнатой оружия.
Подозреваемый "атаман" / фото Нацполиции
Сейчас этих подозреваемых объявили в розыск. Им инкриминируют создание на территории Крыма незаконных вооруженных формирований. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
"Атаман" и "самообороновец Севастополя" / фото Нацполиции
Справка: 23 апреля 2014 года СБУ задержала Юрченко во время выезда из Крыма. Как выяснилось, его подозревали в государственной измене. Санкция статьи предусматривала от 10 до 15 лет лишения свободы.
Уже через месяц Юрченко вместе с одним из лидеров поддерживаемых Россией вооруженных боевиков на Донбассе Павлом Губаревым обменяли на 3 офицеров украинского спецподразделения "Альфа", захваченных в плен боевиками в Краматорске.
В то же время, крымские СМИ писали, что освобождение Юрченко состоялось при содействии российских депутатов и Благочинного Севастопольского округа УПЦ Московского патриархата.
Как захватили Верховный Совет Крыма:
- 25 февраля 2014 года под зданием крымского Верховного Совета прошел пророссийский митинг, организованный организацией "Крымский фронт" и "казацкими" организациями. Участники акции выкрикивали пророссийские лозунги и требовали отделения от Украины путем проведения референдума.
- 26 февраля под стенами парламента Крыма параллельно состоялись 2 акции: проукраинский митинг, организованный Меджлисом крымскотатарского народа, который собрал 10 – 15 тысяч участников, и пророссийский, численностью около 700 человек, инициатором которого стала партия "Русское единство". Тогда между проукраинскими и пророссийскими участниками митингов произошли столкновения, в результате чего погибли 2 участников пророссийского митинга.
- Утром 27 февраля в 4:23 здание Верховной Рады АРК было захвачено вооруженной группой. Боевики беспрепятственно попали в помещение парламента Крыма, использовав лишь дымовую гранату. Вооруженная группа находилась в полном боевом снаряжении и не имела опознавательных знаков. Каждый из участников захвата имел на левой руке завязанную белую ленту.
- Согласно официальному заявлению Генеральной прокуратуры Украины, захват государственного учреждения осуществлялся 2 группами по 10 – 15 вооруженных лиц в военной форме без шевронов.
- Сразу после захвата нападавшие забаррикадировались в помещении, предварительно выведя немногочисленный находившийся внутри персонал. Лица, захватившие здание, назвали себя представителями самообороны русскоязычных граждан Крыма.
- Впоследствии стало ясно, что захват был осуществлен силами кадровых российских спецназовцев.