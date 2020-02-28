Прокуратура сообщила о подозрении "казачьему атаману", который захватывал Верховный Совет Крыма

Прокуратура АР Крыма объявила о подозрении так называемому "крымскому атаману" и участнику "самообороны Крыма" Сергею Юрченко. Он возглавлял подразделение "казаков" и помогал разгонять проукраинских активистов во время митингов.

Кроме того, Юрченко принимал активное участие в захвате Верховного Совета Крыма. Об этом информирует прокуратура АР Крым и Нацполиция Крыма.

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Кроме него, о подозрении сообщили еще одному боевику – участнику незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя".

Во время митинга в поддержку территориальной целостности Украины 26 февраля 2014 года, подозреваемые вместе с другими "самообороновцами" принимали участие в разгоне и задержании проукраинских активистов, а также захвате здания Верховного Совета Крыма,

– сообщают в прокуратуре.

Кроме того, "казачий атаман" осуществлял блокирование и захват административных зданий Симферополя и воинских частей. Вследствие этого "казаки" завладели комнатой оружия.



Подозреваемый "атаман" / фото Нацполиции

Сейчас этих подозреваемых объявили в розыск. Им инкриминируют создание на территории Крыма незаконных вооруженных формирований. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.



"Атаман" и "самообороновец Севастополя" / фото Нацполиции

Справка: 23 апреля 2014 года СБУ задержала Юрченко во время выезда из Крыма. Как выяснилось, его подозревали в государственной измене. Санкция статьи предусматривала от 10 до 15 лет лишения свободы.



Уже через месяц Юрченко вместе с одним из лидеров поддерживаемых Россией вооруженных боевиков на Донбассе Павлом Губаревым обменяли на 3 офицеров украинского спецподразделения "Альфа", захваченных в плен боевиками в Краматорске.



В то же время, крымские СМИ писали, что освобождение Юрченко состоялось при содействии российских депутатов и Благочинного Севастопольского округа УПЦ Московского патриархата.

Как захватили Верховный Совет Крыма: