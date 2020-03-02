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      Россия завершает формирование двух армий возле границы с Украиной, – разведка

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      Российская Федерация наращивает военные силы вблизи границы с Украиной. В Западном и Южном военных округах Россия почти завершила формирование двух новых армий.

      Об укреплении Россией своих позиций рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Об этом пишет Obozrevatel.

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      Российская Федерация продолжает наращивать группировку войск вблизи границы с Украиной. Сейчас завершается формирование двух новых армий в Западном и Южном военных округах,
      – отметил Скибицкий.

      По его словам, речь идет о 20-й армии со штабом в Воронеже, а также 8-й армии в Новочеркасске. Кроме того, формируется 22-й армейский корпус (Симферополь) во временно оккупированном Крыму.

      Уже почти сформированы основные боевые части. Сейчас идет формирование подразделений обеспечения. "Достижение оперативных возможностей армий ожидается до конца 2021 года", – добавил Скибицкий.

      По его словам, части Южного и Западного военных округов РФ приоритетно получают современное и модернизированное оружие и технику. Особое внимание уделяют перевооружению авиационных частей ударными самолетами и вертолетами. Также войскам поставляют новейшее ракетное вооружение наземного и морского базирования.

      Обратите внимание! Ранее в Минобороны заявили, что с 2014 года Россия втрое увеличила свой военный потенциал у границ Украины. К 2022–2023 годам войска РФ будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации.

      окуповані території донбас
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России авиация Аннексия Крыма Новости Крыма Оружие Оккупированные территории Война на Донбассе Міністерство оборони України Украина – Россия
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