15:25
2 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, 29 февраля
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, 29 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК

      В Россию только по загранпаспорту: какая ситуация на границе

      - Читати новину українською

      Пограничники заявляют, что на изменение правил пересечения границы с Россией украинцы реагируют спокойно. За сутки по загранпаспортам выехали почти 7 тысяч человек. И только 15 человек получили отказ из-за того, что не имели необходимого документа.

      О ситуации на границе сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

      Узнайте больше: Что изменится в марте: в Россию по загранпаспорту, вырастет пенсия и подорожает телефон

      Почти 7 тысяч украинцев поехали в Россию за прошлые сутки (1 марта – 24 канал). И только примерно 15 прибыли на границу с внутренними паспортами. Им отказали в пересечении границы,
      – заявил Демченко.

      По его словам, сейчас украинцы не высказывают недовольство изменением порядка поездок в Россию.

      Он добавил, что только один человек, который не смог пересечь границу, потому что имел внутренний паспорт, сказал: "Ну значит судьбой так определено: сегодня не смогу попасть, но сделаю себе документ и тогда поеду".

      Демченко объяснил преимущества нововведений:

      • благодаря этому оформление граждан на границе значительно ускорилось. Так как данные внутреннего паспорта и свидетельства о рождении пограничники вручную вносили в базу. Между тем загранпаспорта считываются техникой сразу;
      • кроме того, это безопаснее. Потому что свидетельство о рождении и внутренний паспорт легче подделать, чем зарубежный.

      Важно! В 2013 году было зафиксировано 6 миллионов 200 тысяч пересечений границы с РФ, в 2018 году – 4,1 миллиона пересечений, за 2019 год – 3,9 миллиона.

      Что известно об изменении пересечения границы с РФ? Согласно постановлению правительства, с 1 марта 2020 года украинцы не могут пересекать государственную границу Украины с РФ на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении. Для этого нужен загранпаспорт. Изменения ввели не ради более жесткого контроля украинцев и ограничения их миграции, а для удобства.

      Коронавирус в Италии: 34 человека умерли, количество больных выросло
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Госпогранслужба Новости России Украина – Россия Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Выборы в Словакии: триумф "обычных людей" и чего ждать Европе?
      Борис Немировський
      сегодня , 14:10 Что известно об экс-командире "Айдара" Сергее Мельничуке, которого задержали в Греции
      Альона Захарова
      24 февраля , 14:50 Тест-драйв Mini Cooper SE: грек проти Ґрети
      сегодня , 12:00 Кабмин разлюбил Гончарука, или День твой последний приходит, буржуй?
      Михайло Дубинянський
      сегодня , 11:02 История одного банкротства: Почему силовики и военные больше не покупают КрАЗы
      Соня Волошин
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук