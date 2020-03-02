В Россию только по загранпаспорту: какая ситуация на границе

Пограничники заявляют, что на изменение правил пересечения границы с Россией украинцы реагируют спокойно. За сутки по загранпаспортам выехали почти 7 тысяч человек. И только 15 человек получили отказ из-за того, что не имели необходимого документа.

О ситуации на границе сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

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Почти 7 тысяч украинцев поехали в Россию за прошлые сутки (1 марта – 24 канал). И только примерно 15 прибыли на границу с внутренними паспортами. Им отказали в пересечении границы,

– заявил Демченко.

По его словам, сейчас украинцы не высказывают недовольство изменением порядка поездок в Россию.

Он добавил, что только один человек, который не смог пересечь границу, потому что имел внутренний паспорт, сказал: "Ну значит судьбой так определено: сегодня не смогу попасть, но сделаю себе документ и тогда поеду".

Демченко объяснил преимущества нововведений:

благодаря этому оформление граждан на границе значительно ускорилось. Так как данные внутреннего паспорта и свидетельства о рождении пограничники вручную вносили в базу. Между тем загранпаспорта считываются техникой сразу;

кроме того, это безопаснее. Потому что свидетельство о рождении и внутренний паспорт легче подделать, чем зарубежный.

Важно! В 2013 году было зафиксировано 6 миллионов 200 тысяч пересечений границы с РФ, в 2018 году – 4,1 миллиона пересечений, за 2019 год – 3,9 миллиона.

Что известно об изменении пересечения границы с РФ? Согласно постановлению правительства, с 1 марта 2020 года украинцы не могут пересекать государственную границу Украины с РФ на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении. Для этого нужен загранпаспорт. Изменения ввели не ради более жесткого контроля украинцев и ограничения их миграции, а для удобства.