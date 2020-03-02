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      У Росію тільки за закордонним паспортом: яка ситуація на кордоні

      - Читать новость на русском
      На зміну правил перетину кордону з Росією українці реагують спокійно. / dpsu.gov.ua

      Прикордонники заявляють, що на зміну правил перетину кордону з Росією українці реагують спокійно. За добу за закордонними паспортами виїхали майже 7 тисяч людей. І лише 15 осіб отримали відмову через те, що не мали необхідного документа.

      Про ситуацію на кордоні повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді".

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      Майже 7 тисяч українців поїхали до Росії за минулу добу (1 березня – 24 канал). І тільки приблизно 15 прибули на кордон із внутрішніми паспортами. Їм відмовили в перетині кордону,
      – заявив Демченко.

      За його словами, наразі українці не висловлюють незадоволення зміною порядку поїздок у Росію.

      Він додав, що лише одна людина, яка не змогла перетнути кордон, бо мала внутрішній паспорт, сказала: "Ну значить долею так визначено: сьогодні не зможу потрапити, але зроблю собі документ і тоді поїду".

      Демченко пояснив переваги нововведень:

      • завдяки цьому оформлення громадян на кордоні значно пришвидшилось. Адже дані внутрішнього паспорта та свідоцтва про народження прикордонники вручну вносили в базу. Натомість закордонні паспорти зчитуються технікою одразу;
      • крім того, це безпечніше. Бо свідоцтво про народження і внутрішній паспорт легше підробити, ніж закордонний.

      Важливо! У 2013 році було зафіксовано 6 мільйонів 200 тисяч перетинів кордону з РФ, у 2018 році – 4,1 мільйона перетинів, за 2019 рік – 3,9 мільйона.

      Що відомо про зміну перетину кордону з РФ? Згідно з постановою уряду, з 1 березня 2020 року українці не можуть перетинати державний кордон з України в РФ на підставі паспорта громадянина України або свідоцтва про народження. Для цього потрібен закордонний паспорт. Зміни ввели не заради жорсткішого контролю українців і обмеження їхньої міграції, а задля зручності.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Держприкордонслужба Новини Росії Україна – Росія Новини політики
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