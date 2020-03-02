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      Росія завершує формування двох армій поблизу кордону з Україною, – розвідка

      - Читать новость на русском
      Росія нарощує військові сили біля українського кордону / ukrinform.com

      Російська Федерація нарощує військові сили поблизу кордону з Україною. У Західному та Південному військових округах Росія майже завершила формування двох нових армій.

      Про укріплення Росією своїх позицій розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Про це пише Obozrevatel.

      Читайте також: У Росію тільки за закордонним паспортом: яка ситуація на кордоні

      Російська Федерація продовжує нарощувати угруповання військ поблизу кордону з Україною. Наразі завершується формування двох нових армій у Західному та Південному військових округах,
      – зазначив Скібіцький.

      За його словами, мова йде про 20-ту армію, штаб у Воронежі, а також 8-у армію, що у Новочеркаську. Крім того, формується 22-ий армійський корпус (Сімферополь) у тимчасово окупованому Криму.

      Вже майже сформовані основні бойові частини. Наразі триває формування підрозділів забезпечення. "Досягнення оперативних можливостей армій очікується до кінця 2021 року", – додав Скібіцький.

      За його словами, частини Південного і Західного військових округів РФ пріоритетно отримують сучасну та модернізовану зброю й техніку. Особливу увагу приділяють переозброєнню авіаційних частин ударними літаками й вертольотами. Також військам постачають новітнє ракетне озброєння наземного та морського базування.

      Зверніть увагу! Раніше в Міноборони заявили, що від 2014 року Росія втричі збільшила свій військовий потенціал біля кордонів України. До 2022 – 2023 років війська РФ будуть здатні проводити повноцінні стратегічні наступальні дії проти України без проведення мобілізації.

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      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії авіація Анексія Криму Новини Криму Зброя Окуповані території Війна на Донбасі Міністерство оборони України Україна – Росія
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