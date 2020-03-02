Скільки та яке озброєння Росія стягнула до кордону з Україною: дані розвідки

Росія безпосередньо близько від українських кордонів фактично завершила створення трьох Центрів забезпечення мобілізаційного розгортання. Загалом уздовж українських кордонів розмістилися 87 – 90 тисяч військових Збройних сил Росії.

Як у коментарі "Обозреватель" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, уздовж українських кордонів Росія розмістила:

понад 35 тисяч військовослужбовців, що входять до 1 та 2 армійських корпусів,

1 100 танків,

2500 бойових броньованих машин,

1 600 артилерійських і ракетних систем,

340 бойових літаків,

240 бойових вертольотів,

понад 50 кораблів/катерів,

6 підводних човнів.

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За його словами, усі ці угруповання може бути посилено за рахунок трьох Центрів забезпечення мобілізаційного розгортання (ЦЗМР). Вони можуть мобілізувати майже 40 тисяч осіб.

Розміщуються ці центри у:

Богучарі (Бєлгородська область),

Каменськ-Шахтинському (Ростовська область),

Новоозерному (Крим).

Цей процес – не новий. Нарощування угруповання військ РФ перш за все у Західному та Південному військових округах розпочалося одразу після початку агресії проти нашої держави. Після того, як був захоплено Крим, після того, як їм не вдалося створити так звану Новоросію, коли ми зупинили російські окупаційні війська на тій лінії, яка зараз є лінією фронту. Саме в цей період, осінь 2014-го – 2015-й рік, почався процес нарощування угруповання російських військ,

– додав Скібіцький.

За його словами, після початку агресії Кремля біля українського кордону також почали діяти:

20 армія (Західний військовий округ),

новостворена 8 армія (протиповітряна оборона),

угруповання військ на окупованій території Криму.

Щодо останнього, на півострові з 2014-го по 2019 рік відбулося збільшення чисельності військовослужбовців РФ у 2,5 рази – з 10-12 тисяч осіб (до початку агресії) до 32 тисяч 500 осіб (зараз).

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