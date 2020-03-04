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      Ситуация на Донбассе: 1 украинский воин погиб, много раненых

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      В течение суток 3 марта пророссийские боевики на Донбассе 7 раз нарушали режим прекращения огня. Традиционно оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенного "Минском" оружия.

      По информации пресс-центра Объединенных сил, активнее всего было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь зафиксировали шесть обстрелов.

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      Где оккупанты обстреливали украинские позиции

      • Четыре раза неподалеку Широкино – из минометов калибра 82 миллиметра боевики выпустили 25 мин, а также вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
      • Неподалеку Зайцево – из подствольного гранатомета;
      • Рядом с Лебединским – из миномета калибра 82 миллиметра были выпущены 8 мин, боевики осуществили обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Кроме того, один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Произошло это вблизи Луганского. Здесь оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      К сожалению, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще пятеро наших защитников получили ранения. Что касается текущих суток, то пророссийские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.

      В целом на Донбассе в 2020 году погибли 17 украинских воинов. Последний раз Украина понесла потери 1 марта – тогда погиб сержант 46 отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Русских. Со списком остальных погибших можете ознакомиться по этой ссылке.

      В течение суток 2 марта оккупанты 13 раз нарушали режим прекращения огня. Вследствие обстрелов 2 украинских военных получили ранения, а еще 3 – боевые поражения.

      пама ОРДЛО карта окупованого Донбасу
      Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала

      Гороскоп на 4 марта для всех знаков зодиака
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Пророссийские боевики Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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