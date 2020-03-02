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      Як російським найманцям вдалося поцілили в українську вантажівку ракетою: дві версії

      - Читать новость на русском
      Проросійські бойовики поцілили в українсбку вантажівку / Screenshot

      На Луганщині російські найманці 1 березня вдарили ракетою по машині наших військових, яка везла на передову продовольство. Загинув 41-річний сержант Сергій Руських. Військовий народився в Маріуполі. Вдома його чекали батьки, дружина та маленька дитина. Ще п'ятеро військових зазнали поранень.

      Про те, як та навіщо російські найманці поцілили у вантажівку, в ефірі 24 каналу розповів військовий кореспондент Євген Назаренко.

      Важливо: На Донбасі загинув боєць Сергій Руських з Маріуполя

      За його словами, Нижньотепле – це тилове селище, яке розташоване між Щастям і Станицею Луганською. На цій ділянці фронту було гаряче протягом 2014 – 2015 років, трохи – під час 2016 року. З того часу там були хіба стрілецькі бої.

      "Хочу зазначити, що керована ракета, якою вразили нашу вантажівку, стріляє приблизно на 2,5 – 3 кілометра. Бойовики, як зазначає Штаб ООС, поцілили на 3,5 кілометра", – сказав воєнкор.

      На його думку, цьому є два пояснення: 

      ► Найманцям могли завезти сучасні російські протитанкові ракети, які стріляють далі. "Хоча в цьому я сумніваюся, адже ціль не виправдуовує засобів: стріляти – дорого, а вантажівка з продуктами – не є надважливою ціллю, щоб на неї витрачати дороге російське озброєння", – пояснив Назаренко.

      ► Другий варіант воєнкор називає найвірогіднішим. "Бойовики просто перейшли лінію розмежування, фактично зайшли в тил нашим військовим і вдарили з цієї ракети. Як вони це зробили безпокарано і як їх не помітили – залишається відкритим питанням", – зазначив кореспондент.

      Відео: як російським найманцям вдалося поцілили в українську вантажівку ракетою:

      Додамо, що на цьому бойовики не зупинилися. Вже сьогодні, 2 березня, вони цілеспрямовано обстріляли Красногорівку. Три снаряди розірвалися біля приватного будинку. Вибухова хвиля вибила віконне скло, його уламки поранили місцеву мешканку. Наразі жінка у лікарні.

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Новини Луганська Жертви Зброя Війна на Донбасі Збройні сили України
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