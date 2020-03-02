Как российским наемникам удалось попасть в украинский грузовик ракетой: две версии

На Луганщине российские наемники 1 марта ударили ракетой по машине наших военных, которая везла на передовую продовольствие. Погиб 41-летний сержант Сергей Русских. Военный родился в Мариуполе. Дома его ждали родители, жена и маленький ребенок. Еще пятеро военных получили ранения.

О том, как и зачем российские наемники попали в грузовик, в эфире 24 канала рассказал военный корреспондент Евгений Назаренко.

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По его словам, Нижнетеплое – это тыловой поселок, который расположен между Счастьем и Станицей Луганской. На этом участке фронта было горячо в течение 2014 – 2015 годов, немного – во время 2016 года. С тех пор там были разве стрелковые бои.

"Хочу отметить, что управляемая ракета, которой поразили наш грузовик, стреляет примерно на 2,5 – 3 километра. Боевики, как отмечает Штаб ООС, попали на 3,5 километра", – сказал военкор.

По его мнению, этому есть два объяснения:

► Наемникам могли завезти современные российские противотанковые ракеты, которые стреляют дальше. "Хотя в этом я сомневаюсь, ведь цель не оправдывает средства: стрелять – дорого, а грузовик с продуктами – не очень важная цель, чтобы на нее тратить дорогое российское вооружение", – пояснил Назаренко.

► Второй вариант военкор называет самым вероятным. "Боевики просто перешли линию разграничения, фактически зашли в тыл к нашим военным и ударили из этой ракеты. Как они это сделали безнаказанно и как их не заметили – остается открытым вопросом", – отметил корреспондент.

Видео: как российским наемникам удалось попасть в украинский грузовик ракетой:

Добавим, что на этом боевики не остановились. Уже сегодня, 2 марта, они целенаправленно обстреляли Красногоровку. Три снаряда разорвались возле частного дома. Взрывная волна выбила оконное стекло, его осколки ранили местную жительницу. Сейчас женщина в больнице.