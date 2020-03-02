20:12
2 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, 29 февраля
      Вести.UA: Почему Зеленский созывает Раду. Рабинович подался в диджеи
      Вєсті.UA
      19:46, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ МЕЛЬНИЧУК

      Как российским наемникам удалось попасть в украинский грузовик ракетой: две версии

      - Читати новину українською

      На Луганщине российские наемники 1 марта ударили ракетой по машине наших военных, которая везла на передовую продовольствие. Погиб 41-летний сержант Сергей Русских. Военный родился в Мариуполе. Дома его ждали родители, жена и маленький ребенок. Еще пятеро военных получили ранения.

      О том, как и зачем российские наемники попали в грузовик, в эфире 24 канала рассказал военный корреспондент Евгений Назаренко.

      Важно: На Донбассе погиб боец Сергей Русских из Мариуполя

      По его словам, Нижнетеплое – это тыловой поселок, который расположен между Счастьем и Станицей Луганской. На этом участке фронта было горячо в течение 2014 – 2015 годов, немного – во время 2016 года. С тех пор там были разве стрелковые бои.

      "Хочу отметить, что управляемая ракета, которой поразили наш грузовик, стреляет примерно на 2,5 – 3 километра. Боевики, как отмечает Штаб ООС, попали на 3,5 километра", – сказал военкор.

      По его мнению, этому есть два объяснения:

      ► Наемникам могли завезти современные российские противотанковые ракеты, которые стреляют дальше. "Хотя в этом я сомневаюсь, ведь цель не оправдывает средства: стрелять – дорого, а грузовик с продуктами – не очень важная цель, чтобы на нее тратить дорогое российское вооружение", – пояснил Назаренко.

      ► Второй вариант военкор называет самым вероятным. "Боевики просто перешли линию разграничения, фактически зашли в тыл к нашим военным и ударили из этой ракеты. Как они это сделали безнаказанно и как их не заметили – остается открытым вопросом", – отметил корреспондент.

      Видео: как российским наемникам удалось попасть в украинский грузовик ракетой:

      Добавим, что на этом боевики не остановились. Уже сегодня, 2 марта, они целенаправленно обстреляли Красногоровку. Три снаряда разорвались возле частного дома. Взрывная волна выбила оконное стекло, его осколки ранили местную жительницу. Сейчас женщина в больнице.

      Телеканал "1+1" извинился за скандал с участницей "Голоса страны" из самопровозглашенной Абхазии
      сегодня
      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости Луганска Жертвы Оружие Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:00 Укрзализныця отдала газовые поставки клана Злочевский: детали заговора
      Сергій Лещенко
      сегодня , 19:00 Коронавирус и его последствия: дорожная карта для Зеленского
      Анатолій Амелін
      24 февраля , 14:50 Тест-драйв Mini Cooper SE: грек проти Ґрети
      сегодня , 17:42 Российская мобильная станция разведки на Донбассе: наемник "похвастался" фотографиями
      Михайло Макарук
      26 февраля , 14:46 5 самых частых ошибок при ремонте кухни – фото
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук