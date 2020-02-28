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      У Шостці попрощалися із загиблим на Донбасі Дмитром Гринем: фото

      - Читать новость на русском
      Шостка попрощалася з Дмитром Гринем / пресслужба міської ради

      У Шостці, що на Сумщині, 28 лютого попрощалися із загиблим на Донбасі 27-річним військовим Дмитром Гринем. Він загинув 26 лютого під час виконання бойового завдання. Український оборонець підірвався на міні.

      Попрощатися із героєм прийшло багато містян. Військові побратими пригадали, яким він був за життя, а у Шостці за загиблим військовим влаштували день жалоби. Про це інформує пресцентр міської ради Шостки.

      Ні дня без втрат: На Донбасі внаслідок обстрілу 27 лютого загинув військовий

      Сьогодні, 28 лютого 2020 року, шосткинці попрощались з Дмитром Гринем, який загинув під час виконання бойових завдань в районі проведення ООС,
      – йдеться у повідомленні.


      Шостка попрощалася із загиблим героєм/ фото пресслужба міської ради

      Як видно з фото, далі люди сформували колону та так проводжали труну із загиблим оборонцем. Уздовж шляху колону зустрічали містяни, які тримали у руках національні прапори.


      В останню путь Дмитра Гриня відправили із почестями/ фото пресслужба міської ради


      Почесна варта/ фото пресслужби міської ради


      Колона, що супроводжує загиблого воїна в останню путь/ фото пресслужба міської ради

      Що відомо про Дмитра Гриня? Військовий був 1992 року народження. Після закінчення школи № 5 у Шостці Дмитро навчався у місцевому вищому професійному училищі. З січня 2019 року він проходив службу за контрактом у лавах Збройних сил України. Служив старшим водієм мотопіхотного відділення. Зауважимо, що Гринь став 14 загиблим українським оборонцем на Донбасі від початку 2020 року.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Суми Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Втрати Збройні сили України
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