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      В Шостке попрощались с погибшим на Донбассе Дмитрием Гринем: фото

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      В Шостке на Сумщине, 28 февраля попрощались с погибшим на Донбассе 27-летним военным Дмитрием Гринем. Он погиб 26 февраля во время выполнения боевого задания. Украинский защитник подорвался на мине.

      Проститься с героем пришло много горожан. Военные собратья вспомнили, каким он был при жизни, а в Шостке по погибшему военному устроили день траура. Об этом сообщает пресс-центр городского совета Шостки.

      Ни дня без потерь: На Донбассе в результате обстрела 27 февраля погиб военный

      Сегодня, 28 февраля 2020 года, шосткинцы попрощались с Дмитрием Гринем, погибшем при исполнении боевых задач в районе проведения ООС,
      – говорится в сообщении.


      Шостка попрощалась с погибшим героем / фото пресс-службы городского совета

      Как видно по фото, дальше люди сформировали колонну и так провожали гроб с погибшим защитником. Вдоль пути колонну встречали горожане, которые держали в руках национальные флаги.


      В последний путь Дмитрия Гриня отправили с почестями / фото пресс-службы городского совета


      Почетный караул / фото пресс-службы городского совета


      Колонна, сопровождающая погибшего воина в последний путь / фото пресс-службы городского совета

      Что известно про Дмитрия Гриня? Военный был 1992 года рождения. После окончания школы № 5 в Шостке Дмитрий учился в местном высшем профессиональном училище. С января 2019 года он проходил службу по контракту в рядах Вооруженных сил Украины. Служил старшим водителем мотопехотного отделения. Заметим, что Гринь стал 14 погибшим украинским защитником на Донбассе с начала 2020 года.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Сумы Война на Донбассе Операция Объединенных сил Потери Вооруженные силы Украины
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