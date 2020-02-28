В Шостке попрощались с погибшим на Донбассе Дмитрием Гринем: фото

В Шостке на Сумщине, 28 февраля попрощались с погибшим на Донбассе 27-летним военным Дмитрием Гринем. Он погиб 26 февраля во время выполнения боевого задания. Украинский защитник подорвался на мине.

Проститься с героем пришло много горожан. Военные собратья вспомнили, каким он был при жизни, а в Шостке по погибшему военному устроили день траура. Об этом сообщает пресс-центр городского совета Шостки.

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Сегодня, 28 февраля 2020 года, шосткинцы попрощались с Дмитрием Гринем, погибшем при исполнении боевых задач в районе проведения ООС,

– говорится в сообщении.



Шостка попрощалась с погибшим героем / фото пресс-службы городского совета

Как видно по фото, дальше люди сформировали колонну и так провожали гроб с погибшим защитником. Вдоль пути колонну встречали горожане, которые держали в руках национальные флаги.



В последний путь Дмитрия Гриня отправили с почестями / фото пресс-службы городского совета



Почетный караул / фото пресс-службы городского совета



Колонна, сопровождающая погибшего воина в последний путь / фото пресс-службы городского совета

Что известно про Дмитрия Гриня? Военный был 1992 года рождения. После окончания школы № 5 в Шостке Дмитрий учился в местном высшем профессиональном училище. С января 2019 года он проходил службу по контракту в рядах Вооруженных сил Украины. Служил старшим водителем мотопехотного отделения. Заметим, что Гринь стал 14 погибшим украинским защитником на Донбассе с начала 2020 года.