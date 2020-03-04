12:59
4 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Диснейленд по-русски. Смертная казнь от Жириновского
      Вєсті Кремля
      20:41, 3 марта
      Вести.UA: Богдан мстит Зеленскому. Волшебное слово "Коломойский"
      Вєсті.UA
      20:17, 3 марта
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      На Донбассе погиб молодой воин Владимир Черненко

      - Читати новину українською

      На Донбассе в зоне проведения Операции Объединенных сил погиб украинский воин Владимир Черненко. Мужчине было 24 года. Служил он в 13-м отдельном мотопехотном батальоне 58-й отдельной мотопехотной бригады. Инцидент произошел 3 марта.

      О гибели Владимира Черненко сообщил Черниговский областной военный комиссариат в фейсбуке. Погиб воин в результате обстрела украинских позиций со стороны боевиков. Более подробной информации об обстоятельствах гибели Черненко пока нет.

      Обратите внимание! Как российским наемникам удалось попасть в украинский грузовик ракетой: две версии

      Также военкомат выразил соболезнования родным, близким и друзьям погибшего Героя. Дату похорон они пообещали обнародовать позже.

      Справка! Владимир Черненко родился 28 января 1995 года. Жил в городке Новгород-Северский на Черниговщине. На фронт ушел 1 марта 2017 года. Служил по контракту.

      В отчете пресс-центра Объединенных сил за 3 марта говорится, что на Донбассе один воин погиб и еще пять украинских защитников получили ранения. Правда, как это произошло, в штабе не уточнили. В течение этих суток боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня.

      Заметим, что в 2020 году в результате военных действий на Донбассе Украина в целом потеряла уже 18 военных.

      Хто ще загинув на Донбасі у 2020 році: список

      1. Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;
      2. Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;
      3. Николай Довженко – 23-летний боец погиб 9 января от вражеского ранения, служил в 28-й ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;
      4. Виталий Караван – 26-летний защитник погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;
      5. Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-й ОМБр атамана Ивана Сирко;
      6. Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в 10-й ОГШБр;
      7. Игорь Химичук – 29-летний старший солдат погиб от вражеской пули во время выполнения боевого задания.
      8. Валерий Закусило – 32-летний военный погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули.
      9. Александр Слободанюк – младший сержант, погиб от пули вражеского снайпера. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины.
      10. Евгений Щуренко – 41-летний боец, который служил в одесской 28-й Отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Погиб 26 января накануне своего дня рождения от вражеской пули.
      11. Антон Хоба – 28-летний военнослужащий ВСУ. Погиб тоже 26 января. На передовой Антон Хоба находился с 2014 года.
      12. Клавдия Сытник – 33-летняя женщина-медик попала под обстрел вблизи Новотошковского, когда несла лекарства украинскому воину. Погибла 1 февраля.
      13. Максим Хитайлов – 22-летний гранатометчик погиб во время кровавого боя вблизи Золотого 18 февраля. Максим заключил контракт с армией в апреле 2019 года.
      14. Дмитрий Гринь – 28-летний старший водитель мотопехотного отделения подорвался на взрывчатке 26 февраля. Военный погиб во время выполнения боевых задач. Герой заключил контракт с ВСУ в январе 2019 года.
      15. Владимир Федченко – 46-летний боец, который служил в 93-й бригаде "Холодный Яр" с 2016 года. Военный участвовал в обороне Старогнатовки и Авдеевки. 27 февраля Владимир погиб от пули снайпера.
      16. Игорь Гавриляк – 33-летний военный из 72 ОМБР Черных Запорожцев.
      17. Сергей Руських – 31-летний защитник из Мариуполя, защищал родной Донбасс от оккупантов в рядах Вооруженных сил Украины с 2018 года.

      К теме! В Шостке простились с погибшим на Донбассе Дмитрием Гринем: фото

      Коронавирус в Европе: в каких странах зафиксировали Covid-19
      сегодня
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Потери Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Коронавирус в Украине: ближайший месяц будет решающим для страны
      Іван Примаченко
      сегодня , 09:40 Соглашение с Талибаном: выведет ли США войска из Афганистана
      Анатолій Максимов
      сегодня , 08:40 Отставка правительства: кто должен уйти, а кто остаться
      Дмитро Литвин
      28 февраля , 15:57 В покерной серии турниров разыграют 5 миллионов гривен онлайн
      сегодня , 07:01 "Сбитые летчики": куда исчезли народные герои Майдана
      Ярослав Голобородько
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук