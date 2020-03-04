На Донбассе погиб молодой воин Владимир Черненко
На Донбассе в зоне проведения Операции Объединенных сил погиб украинский воин Владимир Черненко. Мужчине было 24 года. Служил он в 13-м отдельном мотопехотном батальоне 58-й отдельной мотопехотной бригады. Инцидент произошел 3 марта.
О гибели Владимира Черненко сообщил Черниговский областной военный комиссариат в фейсбуке. Погиб воин в результате обстрела украинских позиций со стороны боевиков. Более подробной информации об обстоятельствах гибели Черненко пока нет.
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Также военкомат выразил соболезнования родным, близким и друзьям погибшего Героя. Дату похорон они пообещали обнародовать позже.
Справка! Владимир Черненко родился 28 января 1995 года. Жил в городке Новгород-Северский на Черниговщине. На фронт ушел 1 марта 2017 года. Служил по контракту.
В отчете пресс-центра Объединенных сил за 3 марта говорится, что на Донбассе один воин погиб и еще пять украинских защитников получили ранения. Правда, как это произошло, в штабе не уточнили. В течение этих суток боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня.
Заметим, что в 2020 году в результате военных действий на Донбассе Украина в целом потеряла уже 18 военных.
Хто ще загинув на Донбасі у 2020 році: список
- Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;
- Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;
- Николай Довженко – 23-летний боец погиб 9 января от вражеского ранения, служил в 28-й ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;
- Виталий Караван – 26-летний защитник погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;
- Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-й ОМБр атамана Ивана Сирко;
- Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в 10-й ОГШБр;
- Игорь Химичук – 29-летний старший солдат погиб от вражеской пули во время выполнения боевого задания.
- Валерий Закусило – 32-летний военный погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули.
- Александр Слободанюк – младший сержант, погиб от пули вражеского снайпера. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины.
- Евгений Щуренко – 41-летний боец, который служил в одесской 28-й Отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Погиб 26 января накануне своего дня рождения от вражеской пули.
- Антон Хоба – 28-летний военнослужащий ВСУ. Погиб тоже 26 января. На передовой Антон Хоба находился с 2014 года.
- Клавдия Сытник – 33-летняя женщина-медик попала под обстрел вблизи Новотошковского, когда несла лекарства украинскому воину. Погибла 1 февраля.
- Максим Хитайлов – 22-летний гранатометчик погиб во время кровавого боя вблизи Золотого 18 февраля. Максим заключил контракт с армией в апреле 2019 года.
- Дмитрий Гринь – 28-летний старший водитель мотопехотного отделения подорвался на взрывчатке 26 февраля. Военный погиб во время выполнения боевых задач. Герой заключил контракт с ВСУ в январе 2019 года.
- Владимир Федченко – 46-летний боец, который служил в 93-й бригаде "Холодный Яр" с 2016 года. Военный участвовал в обороне Старогнатовки и Авдеевки. 27 февраля Владимир погиб от пули снайпера.
- Игорь Гавриляк – 33-летний военный из 72 ОМБР Черных Запорожцев.
- Сергей Руських – 31-летний защитник из Мариуполя, защищал родной Донбасс от оккупантов в рядах Вооруженных сил Украины с 2018 года.
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