На Донбассе погиб молодой воин Владимир Черненко

На Донбассе в зоне проведения Операции Объединенных сил погиб украинский воин Владимир Черненко. Мужчине было 24 года. Служил он в 13-м отдельном мотопехотном батальоне 58-й отдельной мотопехотной бригады. Инцидент произошел 3 марта.

О гибели Владимира Черненко сообщил Черниговский областной военный комиссариат в фейсбуке. Погиб воин в результате обстрела украинских позиций со стороны боевиков. Более подробной информации об обстоятельствах гибели Черненко пока нет.

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Также военкомат выразил соболезнования родным, близким и друзьям погибшего Героя. Дату похорон они пообещали обнародовать позже.

Справка! Владимир Черненко родился 28 января 1995 года. Жил в городке Новгород-Северский на Черниговщине. На фронт ушел 1 марта 2017 года. Служил по контракту.

В отчете пресс-центра Объединенных сил за 3 марта говорится, что на Донбассе один воин погиб и еще пять украинских защитников получили ранения. Правда, как это произошло, в штабе не уточнили. В течение этих суток боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня.

Заметим, что в 2020 году в результате военных действий на Донбассе Украина в целом потеряла уже 18 военных.

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