Цинічна атака: окупанти скинули на медичне авто українських бійців дві гранати – фото

У районі Гнутового російські терористичні війська за допомогою безпілотника скинули на санітарний автомобіль наших військових вибухівку. Особлива підлість у тому, що зверху було видно чітке маркування та "мигалки" спецавто.

На щастя, всередині автомобіля ніхто не постраждав. Однак у 10 Гірсько-штурмовій бригаді, до якої належить спецтранспорт, такий вчинок назвали особливо жорстоким.

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Зверху на даху авто був наліплений великий червоний хрест, який не помітити було не можливо. Тому окупанти порушили міжнародні правила ведення війни, влучивши у санітарний транспорт.



На авто нанесений великий хрест і прикріплені "мигалки" / Фото пресслужби 10 ГШБ

Окрім того, від початку 9 березня, станом на 12:00 зафіксовано три збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ. Так, о 08:40 ранку, зі сторони Первомайська противник випустив п’ять мін 120-го калібру у напрямку опорних пунктів українських військ біля Оріхового.

Далі, об 11:00 ворог застосував міномети калібру 82 міліметрів в районі Зайцевого.



В медавто пошкоджений дах / Фото пресслужби 10 ГШБ

Минула доба пройшла на Донбасі неспокійно. Війська окупанта протягом 8 березня здійснили 6 обстрілів позицій українських військових. Гатили із забороненої мінськими домовленостями зброї. Один військовий Збройних сил, на жаль, загинув, ще п’ятеро отримали поранення та один – бойове ураження.



Війна на Донбасі: карта / Інфографіка 24 каналу

