Бойовики 6 разів обстріляли українські позиції: є загиблий і поранені

Війська окупанта протягом 8 березня здійснили 6 обстрілів позицій українських військових. Гатили із забороненої мінськими домовленостями зброї. Один військовий Збройних сил загинув, ще п’ятеро отримали поранення та один – бойове ураження.

Бойовики стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметри. Гатили також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про добу на Донбасі інформує штаб ООС.

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Російські окупанти 8 березня комплексу обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил з протитанкового ракетного комплексу. Внаслідок влучання ракети один український захисник загинув, ще двоє отримали поранення та один – бойове ураження. Крім того, під час ворожих обстрілів троє військових Збройних сил отримали поранення.

Підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь противнику. Наразі невідомі втрати бойовиків.

Де та з якої зброї стріляли ворожі війська:

двічі неподалік Опитного – з мінометів калібру 82 міліметри, станкових протитанкових гранатометів, а також з протитанкового ракетного комплексу;

два рази поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Верхньоторецьком – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Хутора Вільного – з гранатометів різних систем.

Від початку доби, 9 березня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.

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Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу