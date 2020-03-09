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      Бойовики 6 разів обстріляли українські позиції: є загиблий і поранені

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      Доба на Донбасі: бойовики 6 разів обстріляли українські позиції, є загиблий і поранені / vchasnoua.com

      Війська окупанта протягом 8 березня здійснили 6 обстрілів позицій українських військових. Гатили із забороненої мінськими домовленостями зброї. Один військовий Збройних сил загинув, ще п’ятеро отримали поранення та один – бойове ураження.

      Бойовики стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметри. Гатили також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про добу на Донбасі інформує штаб ООС.

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      Російські окупанти 8 березня комплексу обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил з протитанкового ракетного комплексу. Внаслідок влучання ракети один український захисник загинув, ще двоє отримали поранення та один – бойове ураження. Крім того, під час ворожих обстрілів троє військових Збройних сил отримали поранення.

      Підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь противнику. Наразі невідомі втрати бойовиків.

      Де та з якої зброї стріляли ворожі війська:

      • двічі неподалік Опитного – з мінометів калібру 82 міліметри, станкових протитанкових гранатометів, а також з протитанкового ракетного комплексу;
      • два рази поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • поруч з Верхньоторецьком – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Хутора Вільного – з гранатометів різних систем.

      Від початку доби, 9 березня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.

      Хто загинув на Донбасі у 2020 році: список

      1. Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;
      2. Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив у 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;
      3. Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від ворожого поранення, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;
      4. Віталій Караван – 26-річний захисник загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;
      5. Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;
      6. Микола Сорочук – 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив у 10-ій ОГШБр;
      7. Ігор Хімічук – 29-річний старший солдат загинув від ворожої кулі під час виконання бойового завдання.
      8. Валерій Закусило – 32-річний військовий загинув на Донбасі 18 січня від ворожої кулі.
      9. Олександр Слободанюк – молодший сержант, загинув від кулі ворожого снайпера. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України.
      10. Євген Щуренко – 41-річний боєць, який служив в одеській 28-ій Окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. Загинув 26 січня напередодні свого дня народження від ворожої кулі.
      11. Антон Хоба – 28-річний військовослужбовець ЗСУ. Загинув теж 26 січня. На передовій Антон Хоба перебував з 2014 року.
      12. Клавдія Ситник – 33-річна жінка-медик потрапила під обстріл поблизу Новотошківського, коли несла ліки українському воїну. Загинула 1 лютого.
      13. Максим Хітайлов – 22-річний гранатометник загинув під час кривавого бою поблизу Золотого 18 лютого. Максим уклав контракт з армією у квітні 2019 року.
      14. Дмитро Гринь – 28-річний старший водій мотопіхотного відділення підірвався на вибухівці 26 лютого. Військовий загинув під час виконання бойових завдань. Герой уклав контракт з ЗСУ у січні 2019 року.
      15. Володимир Федченко – 46-річний боєць, який служив у 93-тій бригаді "Холодний Яр" з 2016 року. Військовий брав участь в обороні Старогнатівки та Авдіївки. 27 лютого Володимир загинув від кулі снайпера.
      16. Ігор Гавриляк – 33-річний військовий із 72 ОМБР Чорних Запорожців.
      17. Сергій Руських – 31-річний захисник із Маріуполя, захищав рідний Донбас від окупантів у лавах Збройних сил України з 2018 року.
      18. Володимир Черненко – 25-річний захисник, загинув унаслідок обстрілу українських позицій. Служив він у 13-му окремому мотопіхотному батальйоні 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Мав звання старшого сержанта.
      19. Дмитро Фірсов – 40-річний боєць загинув поблизу Кримського внаслідок підриву БМП на міні. Був бійцем 93-ої окремої механізованої бригади, у якій командував взводом.


      Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Зброя Постраждалі Жертви Проросійські бойовики Окуповані території Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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