Внаслідок обстрілу бойовиків біля Мар'їнки спалахнула велика пожежа: фото

Проросійські бойовики у неділю, 8 березня, обстріляли українські позиції біля прифронтової Мар'їнки із застосуванням бронебійно-запалюючих боєприпасів. Внаслідок обстрілу спалахнула суха трава, а пожежа швидко поширилася на велику територію.

Вогонь дістався також будинків місцевого населення, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

Важливо Снайпер обстріляв мирне населення прифронтової Мар'їнки: є поранений

Пожежа швидко поширювалася через сильний вітер. Дійшов вогонь і до позицій українських захисників, внаслідок чого пошкоджено один опорний пункт. Завдяки оперативній роботі рятувальників пожежу вдалося локалізувати одразу після того, як вона добралася до будинків місцевих.



Внаслідок ворожого обстрілу біля Мар'їнки спалахнула пожежа / ООС

За словами біця Тараса, українським військовим вдалося уберегти від займання і покинуті будівлі Мар'їнки. В іншому разі пожежа тривала б кілька днів, та через сильний вітер сягнула б більш серйозних масштабів.

Щоб ефективно та оперативно ліквідувати пожежу, врятувати наші позиції і допомогти місцевим мешканцям, ми доклали великих зусиль. Гасили вогонь усіма можливими засобами – перекопували землю, засипали пожежу піском, далі до ліквідації лиха долучилися місцеві вогнеборці,

– розповів військовий.



Завдяки швидкій реакції військових і рятувальників пожежу вдалося швидко локалізувати / ООС

Зараз окупанти практично щодня обстрілюють позиції українських військових на околицях Мар'їнки. Найчастіше ворог відкриває вогонь з кулеметів та гранатометів. Закидує наші гранатометними пострілами ВОГ. За словами військових, обстріли посилюються з настанням сутінок.