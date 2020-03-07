Снайпер обстріляв мирне населення прифронтової Мар'їнки: є поранений

На Донбасі бойовики зухвало обстріляли жителів прифронтової Мар’їнки, що на Донеччині. Працював снайпер. У результаті поранення зазнав чоловік. Інцидент трапився 7 березня, напередодні Міжнародного дня прав жінок і миру.

Як повідомили у пресцентрі Об’єднаних сил, окупанти вели вогонь на ураження по мирному цивільному населенню. Внаслідок обстрілу зазнав поранення мирний житель. У цей час він перебував за кермом свого автомобіля.

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Українські військові підкреслюють, що поранено чоловіка було на одній із крайніх вулиць Мар'їнки. А тут більшість будинків зруйновано вщент.

Воїни Об’єднаних сил оперативно евакуювали чоловіка з сектору обстрілу. У безпечному місці військові медики надали пораненому першу медичну допомога пораненому. Опісля його негайно доправили до найближчого медичного закладу.

Противник, здійснюючи злочинні дії, зухвало нехтує усіма нормами міжнародного гуманітарного права щодо ведення бойових дій і цілеспрямовано веде вогонь на ураження по мирних мешканцях. На жаль, це не поодинокий випадок. Таким же чином, 18 грудня 2019 року російські снайпери одиночним пострілом вбили жителя Мар'їнки,

– наголосили в штабі.

У розвідці, зі свого боку, кажуть, що активізація ворожих снайперів у районі Мар’їнки є невипадковою. Річ у тім, що сюди полюбляють заїжджати з Росії випускники снайперської школи. І поблизу Мар'їнки вони складають свої іспити та відточують стрілецькі навички.

В Об’єднаних силах наголошують, що українські воїни вогонь у відповідь не відкривали. Річ у тім, що ворожий снайпер вів вогонь, прикриваючись будинками мирних жителів. А відповівши, воїни ОС могли б наразити на небезпеку цивільне населення.

Також у штабі запевнили, що всі необхідні докази цього військового злочину буде передано до відповідних міжнародних організацій. Це має сприяти тому, що країну-агресор Росію притягнуть до відповідальності.

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До слова, на початку березня бойовики цілеспрямовано обстріляли місто Красногорівку. Розташовується воно неподалік Мар’їнки. У результаті ворожих обстрілів постраждала жінка.



Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу