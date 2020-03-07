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      Снайпер обстрелял мирное население прифронтовой Марьинки: есть раненый

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      На Донбассе боевики дерзко обстреляли жителей прифронтовой Марьинки, что в Донецкой области. Работал снайпер. В результате ранения получил мужчина. Инцидент произошел 7 марта, в Международный день прав женщин и мира.

      Как сообщили в пресс-центре Объединенных сил, оккупанты вели огонь на поражение по мирному гражданскому населению. В результате обстрела получил ранение мирный житель. В это время он находился за рулем своего автомобиля.

      Какой была ситуация на Донбассе 6 марта? 5 вражеских обстрелов, есть погибший и раненые

      Украинские военные подчеркивают, что раненный мужчина был на одной из крайних улиц Марьинки. А здесь большинство домов разрушены полностью.

      Воины Объединенных сил оперативно эвакуировали мужчину из сектора обстрела. В безопасном месте военные медики оказали раненому первую медицинскую помощь. После его немедленно доставили в ближайшее медицинское учреждение.

      Противник, осуществляя преступные действия, дерзко пренебрегает всеми нормами международного гуманитарного права по ведению боевых действий и целенаправленно ведет огонь на поражение по мирным жителям. К сожалению, это не единичный случай. Таким же образом 18 декабря 2019 года российские снайперы одиночным выстрелом убили жителя Марьинки,
      – отметили в штабе.

      В разведке, со своей стороны, говорят, что активизация вражеских снайперов в районе Марьинки не является случайной. Дело в том, что сюда любят заезжать из России выпускники снайперской школы. И вблизи Марьинки они сдают свои экзамены и оттачивают стрелковые навыки.

      В Объединенных силах отмечают, что украинские воины огонь в ответ не открывали. Дело в том, что вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей. А ответив, воины ОС могли бы подвергнуть опасности гражданское население.

      Также в штабе заверили, что все необходимые доказательства военного преступления будут переданы в соответствующие международные организации. Это должно способствовать тому, что страну-агрессора Россию привлекут к ответственности.

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      К слову, в начале марта боевики целенаправленно обстреляли город Красногоровку. Располагается он недалеко от Марьинки. В результате вражеских обстрелов пострадала женщина.

      пама ОРДЛО карта окупованого Донбасу
      Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Марьинка Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
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