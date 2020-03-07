Сутки на Донбассе: 5 вражеских обстрелов, есть погибший и раненые

Пророссийские боевики осуществили 5 обстрелов позиций украинских военных в течение 6 марта. Стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия. Один украинский защитник получил ранения. Кроме того, еще один погиб и трое получили боевое поражение в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве.

Войска оккупанта стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 миллиметра. Стреляли также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом информирует штаб ООС.

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В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения. Кроме того, в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое получили боевое поражение.

Где и из какого оружия били боевики:

дважды рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза вблизи Песок – из миномета калибра 120 миллиметров;

неподалеку Зайцево – из миномета калибра 82 миллиметров, станкового противотанкового гранатомета, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала суток 7 марта российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.



Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала